В Кормянском районе проходит «чистка» директоров сельхозпредприятий 4 15.06.2022, 15:48

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Что в этом примечательного?

В Кормянском районе за одну неделю состоятся сразу четыре суда над бывшими директорами местных сельхозпредприятий. «Флагшток» рассказывает, кого будут судить и что в этом примечательного.

Экс-директор совхоза «Кормянский» Евгений Воробьев

Череда судов над директорами в Кормянском районе начнется 16 июня, когда состоится рассмотрение дела Евгения Воробьева. Еще в прошлом году он руководил совхозом «Кормянский». Сегодня его обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности.

Экс-директор совхоза «Богдановичи» Александр Попков (справа).

17 июня за превышение власти или служебных полномочий, а также хищение путем злоупотребления служебными полномочиями будут судить бывшего руководителя совхоза «Богдановичи» Александра Попкова.

20 июня перед судом предстанет Никита Платонов, который до сих пор на сайте Кормянского райисполкома указан как руководитель совхоза «Лепешинский». Никиту Платонова обвиняют в служебном подлоге с целью искажения данных государственной статистической отчетности.

Экс-директор совхоза «Лепешинский» Михаил Дмитриев. Фото: «Зара над Сожам»

Завершит неделю судебных разбирательств над бывшими руководителями сельхозпредприятий суд над Михаилом Дмитриевым, который состоится 21 июня. Дмитриев тоже ранее возглавлял совхоз «Лепешинский», и его теперь его обвиняют в превышении власти или служебных полномочий.

Выписка из расписания судов по уголовным делам Кормянского районного суда

Заметим, что указанными уголовными делами не ограничиваются чистки в директорском корпусе Кормянского района. На данный момент также известно о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Кормянского райсовета, которая руководила местным сельхозпредприятием.

Из официальных заявлений можно сделать вывод, что речь идет о Галине Кащеевой, которая ранее возглавляла КСУП «Дубовица». Таким образом, в последнее время уголовные дела были возбуждены в отношении четырех из семи сельскохозяйственных предприятий Кормянского района, что позволяет сделать вывод о том, что уголовное преследование местных сельхозруководителей носит системный характер.

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