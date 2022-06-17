Правительство поручилось за кредиты корпорации, которой руководит беглый премьер Кыргызстана 4 17.06.2022, 11:14

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Оба кредита корпорация взяла в июле прошлого года.

Правительство предоставило «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК) гарантии по двум кредитам в отечественных банках. Такое решение принято специальным постановлением Совмина, пишет zerkalo.io.

Гарантии правительства касаются кредитов в «Беларусбанке» на сумму 43,4 млн долларов и в «Белгазпромбанке» на 38,2 млн долларов. Оба кредита корпорация взяла в июле прошлого года. Один из них по договору должен быть погашен до 30 января 2023 года, а второй - до конца следующего года.

Напомним, власти рассчитывают, что БНБК заработает в полную мощность и начнет производство комбикормов и аминокислот для сельского хозяйства с 1 июля. По данным на начало года, корпорация нуждалась в дополнительных инвестициях в сумме не менее 17 млн рублей.

По словам вице-премьера Леонида Зайца, предприятие будет производить продукцию стоимостью в тысячи долларов, закроет потребности внутреннего рынка, а излишки планируется продавать на экспорт. При этом 17 июня правительство изменило решение о запрете экспорта кормов для животных и выборочным лицензировании таких товаров.

Строительство производства началось в 2018 году недалеко от Руденска. Производство комбикорма на сельскохозяйственной корпорации намеревались запустить в 2020 году, а аминокислот — к марту 2021-го. Планировалось, что в год будет производиться продукции на сумму 650 млн долларов и БНБК будет получать в год 300−350 млн долларов чистой прибыли.

Стоимость проекта оценивается в составляет 733 млн долларов. В частности, для его реализации «Эксимбанк» Китая выделял льготный кредит на 628 млн долларов. По словам Лукашенко, это был «подарок Си Цзиньпина и китайского народа».

Изначально среди соучредителей биотехнологической корпорации были белорусское государство и ряд компаний из России, Китая, ОАЭ и Шотландии. Ключевым собственником шотландских офшоров числится племянник экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — Асылбек Салиев, сын его брата Жаныша Бакиева, который раньше был председателем службы госохраны. Семья Бакиева, который находится под уголовным преследованием в своей стране как соучастник массового убийства во время протестов в 2010 году живет в Беларуси. На родине его заочно осудили на пожизненный срок.

Директор БНБК, как ранее сообщалось, — Даниил Урицкий, он же, по данным медиа из Кыргызстана бывший премьер-министр страны Данияр Усенов. Он тоже был заочно осужден на пожизненный срок. Генпрокуратура Кыргызстана добивалась экстрадиции Усенова, но получила отказ от белорусских коллег, которые считают, что бывшего премьер-министра преследуют на родине по «политическим причинам».

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