закрыть
17 июня 2022, пятница, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения»

12
  • 17.06.2022, 14:35
  • 14,034
В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения»
Алексей Огарев

Ранее сообщалось о гибели бывшего гендиректора предприятия «Оборонэкспорт».

В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев, сообщает агентство «Москва».

По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольги Врадий, по данному факту проводится проверка.

«16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По данному факту следователем СО по городу Одинцово организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Проводится комплекс проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение», — рассказал Врадий.

Весной российские СМИ сообщали о смерти бывшего гендиректора предприятия «Оборонэкспорт» Сергея Караогланова, его обнаружили в доме в коттеджном поселке в Московской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип