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Шендерович: Россию покидают олигархи первой волны

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  • 19.06.2022, 9:43
  • 11,548
Шендерович: Россию покидают олигархи первой волны

Оставшиеся тесно связаны с преступлениями Путина.

Сейчас из России бегут олигархи первой волны – те, кто пришел к власти вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире марафона "FreeДОМ" на телеканале UA заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает unian.net.

Сейчас же при Кремле осталась "силовая элита", в руках которой находятся ключи от казны.

У них, по словам Шендеровича, при попытке сбежать из страны будут проблемы с законом, поскольку все они тесно связаны с преступлениями Путина.

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