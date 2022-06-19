Шендерович: Россию покидают олигархи первой волны

Шендерович: Россию покидают олигархи первой волны6
- 19.06.2022, 9:43
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Оставшиеся тесно связаны с преступлениями Путина.
Сейчас из России бегут олигархи первой волны – те, кто пришел к власти вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом в эфире марафона "FreeДОМ" на телеканале UA заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает unian.net.
Сейчас же при Кремле осталась "силовая элита", в руках которой находятся ключи от казны.
У них, по словам Шендеровича, при попытке сбежать из страны будут проблемы с законом, поскольку все они тесно связаны с преступлениями Путина.