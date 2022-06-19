Глава Минобороны Украины поделился тостом о российском флоте, который «знают все в Рамштайне»2
- 19.06.2022, 17:36
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Тост придумали поляки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об остроумном тосте, который касается российского военного флота.
В своем сообщении в "Фейсбуке" Резников рассказал, что его придумали в Польше, но уже знают все министры обороны клуба "Рамштайн".
"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!", - написал украинский министр.