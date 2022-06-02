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ООН одобрила смену международного названия Турции

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  • 2.06.2022, 7:43
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ООН одобрила смену международного названия Турции

Изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма генсеком организации.

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Türkiye, сообщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании. Представитель генсека ООН заявил, что «изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма».

Таким образом отныне название Turkiye («Туркийе») будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

Накануне Чавушоглу сообщил, что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках. Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене».

Напомним, в конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об использовании слова «Турция» в качестве бренда, согласно которому в экспортной турецкой продукции вместо слов Made in Turkey (в английском языке слово turkey обозначает индейку) должна использоваться фраза Made in Türkiye.

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