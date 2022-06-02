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Бренд Parimatch уходит из Беларуси

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  • 2.06.2022, 12:07
Бренд Parimatch уходит из Беларуси

Что изменится для игроков?

Известный бренд онлайн-казино и ставок на спорт Parimatch уходит из Беларуси, пишет Smartpress.by.

ООО «СТАТУСКВО», ранее являющееся частью холдинга Parimatch, более не аффилировано с ним и переходит в статус независимого субъекта оперирования. Международная компания Parimatch выходит из уставного капитала беларуской компании.

Используя на локальном рынке собственные разработки и маркетинговые стратегии, а также сохраняя отношения со всеми ключевыми партнерами, компания продолжает оперировать на рынке, являясь гарантом надежности и лидером индустрии.

— В ближайшее время мы анонсируем старт работы под новым брендом. Для игроков на локальном рынке, как и ранее, доступны все сервисы в полном объеме. Продолжаются все текущие партнерские и социальные проекты. Мы планируем увеличить инвестиции в собственную разработку и tech-решения для усиления продукта. В настоящее время большая часть процессов уже на стороне беларуского офиса. В данный момент происходит перевод поддержки сервисов под управление локальной команды, — отметила Юлия Лешкова, глава белорусской компании.

ООО «СТАТУСКВО» основано в 1993 году, является одним из известнейших игроков индустрии беттинга Беларуси, победителем в номинациях «Букмекерская компания» и «Популярный онлайн-продукт для развлечений» («Бренд года», 2021), «Букмекерская компания года» и «Онлайн-казино года» («Выбор года», 2021), «Мобильное приложение для ставок № 1» («Номер один», 2021).

Parimatch — международная букмекерская компания в Европе со штаб-квартирой в Лимассоле, Кипр, основанная в 1994 году. В Беларусь Parimatch пришел в 2004 году.

Причины ухода Parimatch не называет. Ранее в России компания заявила об уходе с рынка из-за войны в Украине, но по сути сменила собственника и поменяла название.

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