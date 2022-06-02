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В Беларусь снова везут российскую технику — как перед вторжением в Украину

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  • 2.06.2022, 12:56
  • 20,702
В Беларусь снова везут российскую технику — как перед вторжением в Украину
иллюстрационное фото

С Урала отправлен эшелон самоходных гаубиц «Акация».

Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в состав концерна «Уралвагонзавод», 2 июня отправило в Беларусь эшелон самоходных гаубиц 2С3М «Акация», сообщает пресс-служба организации.

«В машинах усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению», — говорится в сообщении.

Самоходка 2С3М «Акация» вооружена 152-миллиметровой пушкой и предназначена для контрбатарейной борьбы, уничтожения бронетехники, подавления тылов и разрушения оборонительных сооружений и коммуникаций противника. По разным данным, в белорусской армии имеется более сотни «акаций», сообщает Zerkalo.io.

В августе 2021 года сообщалось, что в рамках контракта 2020-2021 года завершены поставки модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация» из России — все машины были переданы в срок. В «Ростехе» сообщали, что модернизация самоходных гаубиц продлится до 2022 года.

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