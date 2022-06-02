Ученые обнаружили в космосе неизвестный науке объект 2.06.2022, 16:51

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Необычный радиосигнал, который отправил объект, длился 300 миллисекунд.

Австралийские ученые обнаружили в космосе неизвестный науке объект. Необычный радиосигнал, который он отправил, длился всего 300 миллисекунд, сообщает ScienceAlert.

Ученые провели наблюдение области космоса под названием Vela-X 1 в Млечном Пути, которая находится на расстоянии в 1300 световых лет от Земли. Они заметили необычный радиосигнал, который длился всего 300 миллисекунд. Все указывает на нейтронную звезду, но она не похожа ни на один известный науке объект.

Астроном Маниша Калеб из Сиднейского университета рассказал:

«Мы обнаружили сигналы с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Я и мои коллеги провели анализ и выяснили, что эти очень короткие сигналы повторяются примерно каждые 76 секунд. Это нас озадачило, так как сигналы от большинства нейтронных звезд повторяются в течение нескольких секунд или даже миллисекунд».

Исследователи назвали новый объект PSR J0941-4046 и пришли к выводу, что эта нейтронная звезда, которая имеет некоторые характеристики пульсара или магнетара. Калеб добавил:

«Мы считаем, что объект PSR J0941-4046 – это абсолютно новый тип звезд, который излучает радиосигналы, и эта звезда вращается очень медленно по сравнению с другими пульсарами. Эта звезда выпускает свои сигналы с невероятным постоянством».

Ученые заявили, что PSR J0941-4046 меняет понимание появления и развития нейтронных звезд. Также звезда примечательна тем, что она выпускает около семи разных сигналов, тогда как другие нейтронные звезды не могут похвастаться таким разнообразием.

Исследователи обнаружили, что один из сигналов похож на загадочные быстрые радиовсплески — короткие радиосигналы неизвестного происхождения. Если они найдут этому подтверждение, то скорее всего, эта нейтронная звезда будет новым типом магнетара.

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