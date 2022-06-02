Еще один белорусский банк будет отключен от SWIFT
- 2.06.2022, 19:07
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Такая мера предусмотрена в шестом пакете санкций ЕС.
Еще один белорусский банк будет отключен от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций ЕС, сообщает французское председательство в Совете ЕС.
Решение Совета ЕС будет опубликовано завтра в официальном журнале. Пока известно, что санкции подразумевают отключение от SWIFT трех российских банков, включая «Сбербанк» и одного белорусского, запрет на импорт российской нефти по морю, санкции против военных, связанных с событиями в Буче, санкции против олигархов, пропагандистов и членов их семей, промышленного и технологического сектора России.
Напомним, от SWIFT уже отключены три белорусских банка: «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития» и их дочерние структуры.