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Еще один белорусский банк будет отключен от SWIFT

  • 2.06.2022, 19:07
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Еще один белорусский банк будет отключен от SWIFT

Такая мера предусмотрена в шестом пакете санкций ЕС.

Еще один белорусский банк будет отключен от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций ЕС, сообщает французское председательство в Совете ЕС.

Решение Совета ЕС будет опубликовано завтра в официальном журнале. Пока известно, что санкции подразумевают отключение от SWIFT трех российских банков, включая «Сбербанк» и одного белорусского, запрет на импорт российской нефти по морю, санкции против военных, связанных с событиями в Буче, санкции против олигархов, пропагандистов и членов их семей, промышленного и технологического сектора России.

Напомним, от SWIFT уже отключены три белорусских банка: «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития» и их дочерние структуры.

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