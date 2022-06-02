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Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота

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  • 2.06.2022, 21:16
Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота
иллюстрационное фото

Ученые объяснили, почему решили использовать в этом процессе роботов.

Ученые сообщили, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила семерых поросят породы ландрас в конце марта.

По словам одного из членов исследовательской группы Лю Яовэй, каждый шаг процесса клонирования, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был. Клонирование с помощью робота повышает вероятность успеха клонирования в целом, так как, действия робота более точные, отметили ученые. Кроме того, роботы реже повреждают клетки, что случается довольно часто, когда операцию проводят люди.

В 2017 году Ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с помощью робота. Тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования.

По мнению Лю Яовэя, новая технология поможет Китаю стать более независимым от импорта свинины, учитывая торговые запреты США и других стран.

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