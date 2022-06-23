Родственники Шарендо-Панасюк: Полина исчезла 23.06.2022, 13:10

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Полина Шарендо-Панасюк

С августа 2021 года активистка «Европейской Беларуси» находилась в колонии Гомеля.

Последние месяцы активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк оставалась в СИЗО № 3 Гомеля, однако сейчас ее там нет. Где она – ее родным не говорят.

«После апелляции в Гомельском областном суде, которая была 8 июня, Полину этапировали из СИЗО-3. Это произошло 13 июня. С того времени месторасположение Полины неизвестно. Несколько дней мы пытались узнать где она, но и в могилевской тюрьме, и в гомельской женской колонии отказываются предоставить информацию. Обращения матери Полины в Департамент исполнения наказаний также остался без ответа. Фактически Полина исчезла», – заявил «Белсату» муж Полины Андрей Шарендо.

Напомним, что 7 апреля Полине Шарендо-Панасюк добавили еще 1 год колонии к основному сроку. Такое решение принял судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподёров. Активистку судили в закрытом режиме за якобы нарушение ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

В неволе Полина остается уже больше года. Еще в прошлом году судья Евгений Бреган приговорил Полину к 2 годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («Оскорбление президента»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

С августа 2021 года Полина оставалась в женской колонии Гомеля, где она испытала все возможные варианты давления. Женщину долго держали в карцере, ее лишили встреч и передач, которых нельзя лишить по закону, к ней не пускали адвоката, но так и не смогли сломить. Позже ее перевели в СИЗО № 3. Полина продолжает считать себя захваченной в плен.

Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось бежать из Беларуси. Семью лишили арендного жилья.

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