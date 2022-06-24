«Даже уксуса в магазине нет» 24.06.2022, 23:58

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В Беларуси сельчанам трудно купить даже самые необходимые продукты.

Недавно в «Кур’ер» обращались жители деревни Козловичи. Они говорили, что сельчанам трудно купить даже самые необходимые продукты: хлеб и молочную продукцию. Эти товары завозят нерегулярно и в ограниченном количестве.

В четверг, 23 июня, около 15 часов журналисты побывали в магазине агрогородка, чтобы посмотреть ассортимент товаров и спросить мнение покупателей.

В магазине действительно было не густо с выбором продуктов. Молочной продукции не было: ни молока, ни кефира, ни сметаны, так же, как и хлеба, и детского питания. В витрине лежало несколько видов колбасы, а вот кур или мяса не было. Продавалось несколько наименований конфет, печенья, кое-что из овощей.

Что говорят покупатели

Молодая женщина с коляской охарактеризовала ассортимент в магазине так: «Одно название, а не магазин! Приходится ездить в город за питанием для малыша».

Двое покупательниц, которые только вышли из магазина, тоже отметили, что продукты нужные в магазине трудно купить. Одна из них сказала, как отрезала: «Пишите! Продуктов нет в магазине, страдаем». «Село великое, красивое, но нас плохо обслуживает торговля», — добавила вторая.

Продавцы прямо с порога в один голос заверили, что «с понедельника магазин переходит к Копылю», и тогда в нём появится всё, что нужно для людей. По их словам, до этого им завозил продукцию Слуцкий рынок, и в последние два года ассортимент снизился. Как сказали: «Даже уксуса нет…».

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