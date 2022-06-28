Летчики из Шайковки: найдены российские пилоты, которые били по Кременчугу

Летчики из Шайковки: найдены российские пилоты, которые били по Кременчугу6
- 28.06.2022, 10:49
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Военные преступники служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полк.
Российские оккупанты атаковали торговый центр в Кременчуге из Курской области ракетами Х-22. Удалось установить россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению.
Соответствующую информацию обнародовали в InformNapalm. Есть имена, фото, должности и видео с врагами, которые могли нанести удар по мирным людям в Кременчуге.
"Военные преступники, атаковавшие Кременчуг, служат в 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку военной части 33310, базирующемся в Калужской области, в населенном пункте Шайковка. На вооружении полка стоят именно Ту-22М3, атаковавшие сегодня (27 июня – 24 канал) Украину ракетами Х-22", – говорится в сообщении.
На опубликованном росСМИ видео видны оккупанты, которые могут быть причастны к атаке на город Кременчуг. Именно эти российские военные могут подозреваться в преступлении, но степень их вины нужно доказать.
"Если они участвуют в войне, то должны понести наказание", – говорится в сообщении.
Известны командир и офицеры, которые могут быть причастны к преступлению
На российских видео видно, что в 2019 году командиром 52 авиаполка был полковник Вадим Белослюдцев, однако он погиб в 2021 году. Именно поэтому на его место был назначен полковник Олег Тимошин.
Более того, на видео росСМИ 2021 года с открытия мемориальной доски видно некоторых офицеров, которые также могут быть виновны в трагедии.
Согласно информации за 2019 год, командиром авиационного отряда воинской части 33310 был майор Алексей Сергеевич Иваненко.
Россияне запустили ракету в ТРЦ Кременчуга: основное об атаке
Во второй половине дня 27 июня две российские ракеты ударили по городу Кременчуг Полтавской области.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что одна ракета упала на стадион, а вторая попала в торговый центр, где предварительно находились ориентировочно 1000 человек.
По словам президента Владимира Зеленского, многие успели выйти из помещения, однако внутри еще оставались люди – работники, часть посетителей.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты атаковали торговый центр из Курской области сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Смертоносные ракеты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Известно, что авиация врага взлетела с аэродрома Шайковка.