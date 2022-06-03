В испанской пещере древние люди проводили ритуалы на протяжении 50 тысяч лет 3.06.2022, 10:22

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Это место было «особенным» как для неандертальцев, так и для кроманьонцев.

Есть на юге Испании, в провинции Малага, одна необычная пещера, хорошо известная археологам благодаря наскальным рисункам, которых на ее стенах более тысячи. И их оставляли не только кроманьонцы: некоторые рисунки в Куэва-де-Ардалес (Cueva de Ardales) появились раньше, чем эту пещеру начали использовать люди современного типа, а значит, их нарисовали прежние жители юга Европы — неандертальцы, которым тоже не было чуждо чувство прекрасного, сообщает Naked Science.

Оказалось, Куэва-де-Ардалес не была жилищем: в ней не нашли следов постоянного пребывания человека вроде старых кострищ, а также артефактов, связанных с ведением хозяйства. Возраст древнейших слоев в пещере совпадает с возрастом самых старых наскальных рисунков (абстрактных фигур, состоящих из точек, мазков кончиками пальцев и отпечатков рук) и составляет более 58 тысяч лет. Последние же следы присутствия неандертальцев датируются 43 тысячами лет назад, то есть древние люди более-менее регулярно посещали пещеру как минимум 15 тысяч лет.

Кроманьонцы появились в Куэва-де-Ардалес значительно позже, около 35 тысяч лет назад, после чего уже люди современного типа оставляли там свои следы вплоть до конца неолита. Любопытно, что, даже не вступив в прямой контакт, и неандертальцы, и кроманьонцы использовали пещеру для небытовых задач, так и не обустроив в ней постоянного жилища.

Во всех слоях отложений пещеры ученые обнаружили фрагменты охры — природного пигмента, который древние люди использовали для рисования, а иногда и в качестве ритуального материала. Также в пещере нашли много украшений — просверленных раковин и зубов животных, причем некоторые зубы, например принадлежащие бобру и лошади, вряд ли могли оказаться там случайно. Наконец, в последнюю категорию находок попали человеческие останки: в раннем неолите в Куэва-де-Ардалес хоронили мертвых.

Вероятно, неандертальцы и древние кроманьонцы использовали пещеру в основном в ритуальных целях, оставляя в ней рисунки и украшения. От более поздних людей, живших уже в эпоху неолита, остались лишь человеческие останки и следы горения на некоторых сталагмитах — предполагается, что к ним были долгое время прикреплены стационарные светильники. Возраст отложений древесного угля, найденных на таких сталагмитах, составляет примерно четыре с половиной тысячи лет. И это последние следы присутствия доисторических людей в Куэва-де-Ардалес.

Бывшая священным местом на протяжении 50 тысяч лет, в конце концов эта пещера была забыта человечеством, и только сейчас она начинает по-настоящему раскрывать перед нами свои секреты.

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