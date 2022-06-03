В Иерусалиме нашли акведук времен Нового завета 3.06.2022, 13:44

Такие системы водоснабжения способны бесперебойно работать не одну тысячу лет.

В ходе раскопок в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме был обнаружен участок нижнего акведука, ведущего в город. Его возраст составляет две тысячи лет, пишет «Вокруг света».

Протяженность акведука — 21 км. Он берет начало от Бассейнов Соломона к югу от Вифлеема и тянется до Старого города Иерусалима и Храмовой горы. Уклон сооружения очень небольшой — в среднем чуть более одного метра на километр.

Эта сложная система водоснабжения поражает даже сегодня. Она была возведена по инициативе иудейских царей Хасмонейской династии для увеличения водоснабжения Иерусалима, в частности, Храмовой горы.

Еще сотню лет назад подобные акведуки подавали живительную влагу в дома горожан. Это было возможно благодаря изобретательности инженеров и высокому качеству постройки. Ситуация изменилась во времена Британского мандата, когда в эксплуатацию вошли электрические насосы.

После завершения раскопок специалисты проведут консервационные работы, и акведук станет доступен для широкой публики, сообщили в Министерстве туризма Израиля.

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