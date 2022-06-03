Пять научных опытов, результаты которых увидят лишь наши потомки 3.06.2022, 14:18

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История науки, которая пишется прямо сейчас.

Контроль эволюции

Уже больше трех десятков лет профессор микробной экологии Ричард Ленски из Мичигана (США) в реальном времени отслеживает жизнь 12 популяций кишечных палочек Escherichia coli (E. coli), происходящих от одного штамма, пишет «Вокруг света».

Опыт начался в феврале 1988-го. Тогда ученые поместили образцы в искусственную среду, где единственным источником пищи была глюкоза. За 34 года сменилось более 68 000 поколений палочек, бактерии во всех популяциях увеличились в размерах и научились эффективнее усваивать питательные вещества, в том числе цитрат.

Мутации, благодаря которым E. coli адаптировались к среде обитания, во всех популяциях были разные, но происходили в одних и тех же генах. Ленски рассчитывает, что эксперимент позволит понять, насколько воспроизводима эволюция.

Неспешность битума

Старейший опыт, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, до сих пор длится в Квислендском университете (Австралия). В 1927 году профессор физики Томас Парнелл задался целью показать студентам свойства битума. Он поместил нагретый образец смолы в запечатанную воронку и оставил остывать на три года. Распечатав горлышко воронки в 1930-м, профессор запустил уникальный эксперимент. Первая капля сорвалась вниз спустя восемь лет, девятая (на данный момент последняя) оторвалась в апреле 2014 года.

Когда помещение оснастили кондиционером (1988 год), процесс еще сильнее замедлился. После этого ждать новой капли приходится по двенадцать лет.

Самое любопытное: никто не видел момента падения капли, этому всегда мешали разные обстоятельства. Так, в 2000-м чудо должно была заснять веб-камера, но именно в это время в университете отключили свет — всего на двадцать минут. В этот промежуток и упала восьмая капля.

Девятая сорвалась с воронки не вполне самостоятельно: ответственный за эксперимент Эндрю Уайт хотел произвести замену мензурки, заполненной битумом, до того, как туда упадет очередная капля, но его действия спровоцировали новое падение. За трансляцией опыта сейчас следят 35 тысяч человек из 160 стран. Считается, что битума хватит еще на целый век.

Как приручить лису

Новосибирские ученые в Институте цитологии и генетики уже больше полувека исследуют сложный путь одомашнивания животных на примере лисиц. В основу опытов легло предположение, что дикие звери постепенно превращались в домашних, потому что древние люди отбирали для приручения менее агрессивных и пугливых особей.

Первых животных завезли в 1959–1960 годах. Сибирские ученые последовали примеру предков, населявших планету 15 тысяч лет назад — стали отбирать животных, более лояльных к людям. Их положительные качества усиливались путем скрещивания с такими же особями, которых отличали мягкий характер и общительность.

И постепенно дикая лисица приобрела характеристики, свойственные собакам. Теперь прирученные лисы, словно домашние псы, машут хвостами и подпрыгивают при виде хозяев, демонстрируя радость, желание поиграть или приласкаться.

Срок годности — век

В 1900 году полярник Эдуард Толль во время очередной экспедиции приказал сделать на Таймыре «продуктовый клад» из консервов, чая, шоколада и сухарей. Вскоре путешественник трагически погиб, а продукты обнаружили в 1973 году члены научно-исследовательской экспедиции Минпищепрома СССР и «Комсомольской правды».

Северный климат сохранил в целости 48 банок мясорастительных консервов, по 6 кг сухарей и овсянки, около 2 кг сахара, а еще шоколад и чай. Ученые с удивлением отметили, что все перечисленное можно употреблять в пищу. Тогда было решено продолжить эксперимент. С тех пор специалисты по длительному хранению продуктов регулярно изымают часть «клада» на Таймыре и закладывают новые образцы.

Часть оставшихся банок Толля будет вынута и продегустирована в 2025 году, а полностью эксперимент завершится в 2050-м. Один из экземпляров — консервы «Щи с мясом и кашею», выпущенные в Петербурге в 1900 году, — до сих пор хранится в Институте проблем хранения и, по словам ученых, съедобен.

Микробы-выживальщики

Группа микробиологов из Великобритании, Германии и США проводит эксперимент, рассчитанный на пятьсот лет. Ученые намерены выяснить, сколько могут прожить микробы в полной изоляции без влаги и воздуха. Для этого еще в 2014 году ученые поместили высушенные споры сенной палочки Bacillus subtilis и бактерии Chroococcidiopsis в 800 герметичных колб и оставили их до 2514 года в Эдинбургском университете.

Некоторые сосуды подвергают воздействию низких температур, радиации, сухому и влажному нагреву. Каждые два года ученые вскрывают несколько сосудов, но спустя четверть века периодичность вскрытия резко уменьшится: далее содержимое колбочек будут проверять только раз в 25 лет. Последнее вскрытие в конце прошлого года показало, что жизнеспособность спор осталась прежней.

С помощью этих данных ученые надеются понять, как на Земле зарождалась жизнь 3,5 миллиарда лет назад, а также определить вероятность ее существования на других планетах.

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