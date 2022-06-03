Россия опять готовится утопить толпы своих солдат в Северском Донце
- 3.06.2022, 14:40
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Прежние попытки форсировать реку закончились огромными потерями в людях и технике.
Россия снова готовится к форсированию Северского Донца.
Очевидцы сообщают о том, что оккупанты везут новую партию понтонов в сторону Северодонецка и Лисичанска.
Сегодня еще одна такая колонна с понтонами была зафиксирована в Молодогвардейске в районе 11 часов.
Отмечается, что вся техника РФ старая и ржавая.
«Вероятно, тянут из резервов, поскольку предыдущие понтонные переправы были успешно разгромлены ВСУ», — пишет УНИАН.
Прежние попытки форсировать реку закончились для РФ огромными потерями в людях и технике.