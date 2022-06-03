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Россия опять готовится утопить толпы своих солдат в Северском Донце

  • 3.06.2022, 14:40
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Россия опять готовится утопить толпы своих солдат в Северском Донце

Прежние попытки форсировать реку закончились огромными потерями в людях и технике.

Россия снова готовится к форсированию Северского Донца.

Очевидцы сообщают о том, что оккупанты везут новую партию понтонов в сторону Северодонецка и Лисичанска.

Сегодня еще одна такая колонна с понтонами была зафиксирована в Молодогвардейске в районе 11 часов.

Отмечается, что вся техника РФ старая и ржавая.

«Вероятно, тянут из резервов, поскольку предыдущие понтонные переправы были успешно разгромлены ВСУ», — пишет УНИАН.

Прежние попытки форсировать реку закончились для РФ огромными потерями в людях и технике.

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