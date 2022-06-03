Ученые рассказали, что происходит в мозге во время внутреннего монолога 10 3.06.2022, 16:00

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Как получается, что мы можем «слышать» свои мысли?

Как оказалось, в мозге происходят одни и те же процессы, когда человек думает и когда говорит вслух, пишет Live Science.

«Внутренние монологи считаются имитацией открытой речи. Дети, играющие в одиночку, часто произносят вслух диалоги, например между игрушечным грузовиком и игрушечным животным. Примерно в возрасте от 5 до 7 лет эта вербализация движется внутрь», — говорит Элен Ловенбрюк, исследователь в области нейролингвистики и глава языковой группы в Лаборатории психологии и нейропознания Национального центра научных исследований Франции.

Мозг проявляет такую же активность при внутренней речи, как и при вербальной речи. Когда участников исследования просили намеренно «говорить» про себя, лежа в аппарате МРТ, ученые увидели активацию частей мозга, обрабатывающих слуховую информацию, как если бы участник действительно слышал слова. Эти области включают лобную долю левого полушария и теменную долю, которые помогают обрабатывать внешнюю стимуляцию слуха.

Но когда вы внутри себя ведете что-то вроде вымышленного спора с другим человеком, мозг делает еще один шаг вперед. Видение ситуации с другой точки зрения, даже если это точка зрения, которую вы создаете в своей голове, меняет задействованные области мозга.

Во время этого внутреннего спора вы как бы играете две роли: себя и человека, с которым спорите. По словам Ловенбрюк, когда вы «говорите за себя», активируются слуховые центры в левой части вашего мозга. Но когда вы внутренне меняетесь ролями, чтобы сыграть человека, с которым спорите, происходит своего рода сдвиг активации области головного мозга в правое полушарие.

Исследователи также наблюдали это явление, когда участников эксперимента просили представить движение. Танцоры, например, используют другую одну своего мозга, чтобы представить себя танцующим, и другую — кого-то еще.

Но не все внутренние монологи преднамеренны. Иногда слова или предложения просто приходят в голову без всякой причины. Гораздо менее понятно, что происходит в нашем мозге, когда мы позволяем своему уму блуждать.

Это явление может иметь какое-то отношение к «сети режима по умолчанию» мозга. Это области мозга, которые активны, когда он не занят конкретной задачей. Считается, что они связан с аспектами внутреннего мышления, такими как извлечение воспоминаний, представление будущего или ощущение того, что происходит в вашем теле, например голода или жажды. Именно поэтому некоторые иногда забывают поесть, когда сосредоточены на какой-то задаче.

Внутренний диалог — это естественно, но в крайних своих проявлениях «внутренняя речь» может стать дисфункциональной. Например, как в случае навязчивых размышлений после неприятного, травматического события или психических расстройств, при которых у людей случаются слуховые галлюцинации.

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