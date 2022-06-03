Ученые показали, что животные могут успешно подавлять врожденное поведение 3.06.2022, 17:15

В серии экспериментов они продемонстрировали их связь с социальной средой.

Нейробиологи продемонстрировали гибкость врожденного поведения мышей. В серии экспериментов они обучили животных подавлять реакции избегания угрозы, а также продемонстрировали их связь с социальной средой.

Некоторые виды поведения, имеющие решающее значение для выживания, кажутся запрограммированными с рождения. Например, многие животные без предварительного опыта и обучения знают, как убежать в безопасное место от предполагаемой угрозы. Однако для них также важно познавать мир и приспосабливаться к его постоянно меняющимся обстоятельствам. Так, домашние питомцы уже не воспринимают как угрозы многие явления, которые пугали их предков. Поэтому ученые задаются вопросом, как нервная система учится адаптировать поведение на протяжении всей жизни.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона (Великобритания) исследовали реакции избегания у мышей. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, авторы рассказали, что хотя поведение побега можно надежно выявить в лабораторных условиях, мыши способны легко научиться подавлять свои реакции и игнорировать пугающие, но, на самом деле, безопасные стимулы.

Во время экспериментов ученые проецировали над головами грызунов расширяющийся темный диск, имитирующий приближение хищника. Возникающую реакцию избегания ученые использовали как отправную точку для оценки изменчивости этого типа поведения. Затем они неоднократно предъявляли этот стимул. Однако не все мыши после этого научились подавлять свое поведение.

Поэтому исследователи установили барьер, закрывающий доступ к ближайшему укрытию, и отрегулировали контрастность стимулов, чтобы создать градиент от низкой угрозы к высокой. Эти корректировки позволили окончательно подавить реакции избегания у испытуемых. Эффект сохранялся в течение нескольких недель. Однако мыши продолжали убегать, если им предъявляли другой ранее не знакомый угрожающий стимул, например громкий шум. Значит, реакция избегания — не просто рефлекс: она зависит от воспоминаний о предыдущем опыте и, следовательно, находится под когнитивным контролем.

Ученые также оценили влияние социальной среды на поведенческие реакции. Оказалось, мыши, жившие большими группами, с меньшей вероятностью убегали во время индивидуального тестирования. В то же время грызуны, которых изолировали от сородичей, были более бдительными и пугливыми.

По мнению авторов, результаты их исследования можно использовать для изучения нейронных механизмов, лежащих в основе изменчивости врожденного поведения, и областей мозга, которые участвуют в этих реакциях. Такие научные работы помогут ответить на вопрос о том, как обучение связано с нашими врожденными склонностями к определенному поведению.

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