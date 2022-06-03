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Bloomberg: ЕС и Египет готовятся подписать соглашение о поставках газа

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  • 3.06.2022, 19:17
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Bloomberg: ЕС и Египет готовятся подписать соглашение о поставках газа

Европа хочет снизить свою зависимость от российского топлива.

Европейский Союз и Египет, а также Израиль готовятся подписать в этом месяце соглашение о поставках газа на фоне стремления Европы снизить свою зависимость от российского топлива.

Как пишет Bloomberg, стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в июне во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.

Такое соглашение будет предусматривать сжижение израильского природного газа на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС.

"Безопасность поставок газа является общей главной проблемой... Египет и Евросоюз будут совместно работать над стабильной поставкой газа в ЕС", - говорится в проекте документа.

Отмечается, что лидеры ЕС также подчеркнули потенциал африканских стран в обеспечении не только сжиженного природного газа, необходимого для замены российского ископаемого топлива, а и зеленого водорода в ближайшие годы. ЕС планирует импортировать к концу десятилетия 10 миллионов тонн зеленого водорода из-за рубежа.

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