Bloomberg: ЕС и Египет готовятся подписать соглашение о поставках газа

Bloomberg: ЕС и Египет готовятся подписать соглашение о поставках газа1
- 3.06.2022, 19:17
- 1,522
Европа хочет снизить свою зависимость от российского топлива.
Европейский Союз и Египет, а также Израиль готовятся подписать в этом месяце соглашение о поставках газа на фоне стремления Европы снизить свою зависимость от российского топлива.
Как пишет Bloomberg, стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в июне во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.
Такое соглашение будет предусматривать сжижение израильского природного газа на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС.
"Безопасность поставок газа является общей главной проблемой... Египет и Евросоюз будут совместно работать над стабильной поставкой газа в ЕС", - говорится в проекте документа.
Отмечается, что лидеры ЕС также подчеркнули потенциал африканских стран в обеспечении не только сжиженного природного газа, необходимого для замены российского ископаемого топлива, а и зеленого водорода в ближайшие годы. ЕС планирует импортировать к концу десятилетия 10 миллионов тонн зеленого водорода из-за рубежа.