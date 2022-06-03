В Польше оправдали белоруса, которого судили за незаконный переход границы 3.06.2022, 20:07

Он был предпринимателем в Бресте.

Суд в Бяло-Подляске оправдал белоруса из Бреста Виталия, который бежал в Польшу. Виталия судили за незаконное пересечение беларусско-польской границы. В случае признания виновным ему грозил тюремный срок в Польше или экстрадиция в Беларусь, пишет «Еврорадио».

По словам Виталия, после протестов в 2020 году в отношении Виталия завели уголовное дело, его объявили в розыск. Белорус незаконно перешел границу, чтобы получить политическое убежище в Польше.

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