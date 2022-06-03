Бундестаг ФРГ одобрил поправки в конституцию для усиления бундесвера 3.06.2022, 20:54

Бундестаг постановил выделить на оснащение бундесвера дополнительно 100 млрд евро.

Германский бундестаг одобрил поправки в Основной закон ФРГ, открывающие путь к выделению дополнительно 100 млрд евро на оснащение бундесвера. В поддержку новой статьи 87а в пятницу, 3 июня, проголосовали 567 депутатов при необходимом минимуме в 491 голос. В новой статье говорится, что средства на усиление бундесвера в размере 100 млрд евро могут быть профинансированы за счет кредитов в обход так называемого "долгового тормоза" - правила, запрещающего тратить из бюджета больше, чем в него поступает. Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили и две трети членов федерального представительства земель - бундесрата, передает DW.

На средства в размере 100 млрд евро в ближайшие годы планируется закупить самое современное вооружение для германской армии, в том числе самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи. Эти меры - реакция на подрыв российской агрессией в Украине европейского миропорядка, отмечает агентство dpa. Бундесвер должен стать полностью боеспособной армией.

Массированное перевооружение бундесвера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о массированном перевооружении бундесвера уже через несколько дней после российского вторжения в Украину. Реализация этого пакета мер также позволит Германии как минимум в течение нескольких лет соблюдать критерии НАТО о расходовании на оборону не менее двух процентов объема ВВП.

В числе прочего Германия закупит новейшие истребители F-35 и 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F. Большая часть средств - от 32 до 40 млрд евро будет направлена на оснащение наземных войск.

Вслед за принятием соответствующей поправки в конституцию бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил и создание специального фонда для инвестиций на переоснащение бундесвера.

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