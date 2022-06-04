Ученые обсуждают парадоксальное немецкое исследование 3 4.06.2022, 12:55

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Сильно пьющие люди оказались счастливей в старости.

Алкоголь в больших количествах – это зло и вред для здоровья. Но новое исследование, похоже, кое-кого заставит усомниться в этой аксиоме. На основе опросов ученые пришли к парадоксальному выводу: усиленное употребление алкоголя может быть ключом к тому, чтобы оставаться... счастливым и здоровым в пожилом возрасте.

Как сообщает британское издание The Times, исследователи опросили сотни людей в возрасте старше 60 лет, поступивших в одну из немецких больниц для плановой операции об их настроении и качестве жизни и сравнили эту информацию с данными о количестве выпитого ими алкоголя.

Всего в рамках исследования в немецкой больнице были опрошены 628 взрослых. Все опрошенные были в возрасте 60 лет и старше, средний возраст респондентов составил 72 года.

За участниками исследования наблюдали в течение шести месяцев: они отвечали на вопросы анкеты перед плановыми операциями и снова при последующем приеме в больнице.

Треть участников были классифицированы как употребляющие «потенциально вредные для здоровья» количества спиртного. К этой категории отнесены те, кто наслаждался выпивкой по крайней мере четыре вечера в неделю, или люди, которые регулярно выпивали эквивалент двух бутылок вина за один день.

Так вот, исследователи обнаружили, что люди из этой группы сильно пьющих оказались и стройнее, и счастливее и подвижнее, чем их ровесники из числа трезвенников и малопьющих.

Одна из авторов исследования Вера Гуттенталер комментирует необычные выводы: «Одним из объяснений может быть то, что более высокое потребление алкоголя может привести к приподнятому настроению, повышению общительности и снижению стресса. Результаты могут привести к выводу, что употребление алкоголя может помочь пожилым пациентам улучшить качество жизни до и после плановой операции».

Несмотря на столь позитивные с точки зрения любителей заложить за воротник выводы немецких исследователей, британские эксперты призывают не слишком-то радоваться. Они отмечают, что проведенное в Германии исследование имеет наблюдательный характер, в котором не установлены четкие причинно-следственные связи между употреблением горячительных напитков и счастливой старостью.

Консультант-психиатр по старости в Королевском колледже Лондона доктор Тони Рао замечает: «Более высокое качество жизни, согласно самооценке, может оказаться причиной нездорового употребления алкоголя, потому что люди в этой группе могут не только больше общаться, чтобы пить больше, но также могут быть в целом более здоровыми и способными пить на таком уровне без последующего вредного воздействия на здоровье и благополучие».

Профессор Кевин Макконвей из Открытого университета также настроен несколько скептично: «Люди, качество жизни которых в более зрелом возрасте лучше, могут быть более склонны к употреблению алкоголя, возможно, потому, что они с самого начала были более здоровы».

Между тем исследование продемонстрировала разницу между пьющими женщинами и мужчинами. Женщины, которые употребляли «потенциально вредные для здоровья» дозы алкоголя, сообщали о лучшем качестве жизни на протяжении всего исследования. Мужчины же сообщили об одинаковых уровнях качества жизни в начале, независимо от того, сколько они пили, но после операции у сильно пьющих баллы по здоровью и самочувствию оказывались «значительно более высокими».

Соавтор исследования доктор Мария Виттманн утверждает, что это «захватывающая тема для дальнейших изучений», но согласилась с тем, что выявленная связь между пьянством и счастьем в пожилом возрасте может не быть причинно-следственной: «Можно предположить только тенденцию в отношении потребления алкоголя и качества жизни».

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