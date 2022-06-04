Белорусам предложили собрать миллион подписей за вступление в Евросоюз1
- 4.06.2022, 13:54
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Петицию направят в институты ЕС.
Белорусам предложили собрать миллион подписей за вступление в Евросоюз. «Собрав миллион подписей, мы можем наглядно продемонстрировать желание белорусов занять свое место в европейской семье», — считают авторы петиции. По их мнению, это позволит удержать международное внимание к Беларуси.
Петицию можно подписать на change.org потом ее направят в институты ЕС.
Инициатива приурочена к саммиту ЕС, который пройдет 23 и 24 июня. Там будет рассматриваться придание Украине, Грузии и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
Идею поддержали советник Светланы Тихановской Анатолий Лебедько, писатель Владимир Некляев, философ Ольга Шпарага, ряд общественных деятелей Беларуси и Литвы.