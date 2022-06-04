Приехал на погрузку с 3,5 промилле: белорус-дальнобойщик шокировал немцев 4.06.2022, 14:50

Инцидент произошел в федеральной земле Гессен.

В немецкой земле Гессен задержали 29-летнего белоруса, который в нетрезвом виде приехал на фуре забрать груз с территории одного из предприятий, сообщает abw.by со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в понедельник, 30 мая, около 11:00 в коммуне Беселих. Сотрудники компании, расположенной на улице Ганс-Харальд-Гребе-Штрассе, увидев явные признаки опьянения водителя, уведомили стражей порядка.

Алкотестер показал крайне высокий результат – более 3,5 промилле. У водителя взяли кровь на анализ. После проведения необходимых действий ему разрешили отоспаться в кабине. Ключи при этом остались у правоохранителей.

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