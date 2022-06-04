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Казахстан изменит название своей нефти, чтобы ее не приняли за российскую

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  • 4.06.2022, 15:30
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Казахстан изменит название своей нефти, чтобы ее не приняли за российскую

Такие случаи уже были.

Казахстан намерен изменить название своей нефти, которые экспортирует через российские морские порты РФ, сообщает Reuters. Это хотят сделать для того, чтобы избежать санкционных рисков. В Казахстане считают, что нефть могут ошибочно считать российской, такие случаи уже были.

Казахстан меняет название нефти, которая экспортируется через российские морские порты. Ее новое название — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Это решение поясняют «недавними значительными геополитическими изменениями» и желанием избежать «негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты».

Как сообщается, около 20% казахстанской нефти, которая идет на экспорт, поставляется транзитом через российские морские порты. И хотя технически эта нефть не подпадает под санкции западных стран, такие поставки ранее ошибочно принимали за российские.

Как пишет «Немецкая волна», до введения санкций нефть, произведенную в Казахстане, смешивали с российской для получения стандартизированных экспортных сортов — Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light. И REBCO, и Urals в последнее время столкнулись с трудностями при продаже, особенно среди европейских покупателей, из-за западных санкций и собственных ограничений со стороны европейских компаний, отмечает Reuters.

На этой неделе Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. Полностью будут запрещены поставки морем, на которые приходится 75% российского нефтяного экспорта в Европу. Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии в качестве исключения разрешат получать нефть по трубопроводу «Дружба». Германия и Польша откажутся и от него до конца 2022 года. Из-за санкций баррель российской нефти уже стоит на 30 долларов дешевле, чем Brent, пишет Reuters.

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