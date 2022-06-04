Казахстан изменит название своей нефти, чтобы ее не приняли за российскую 6 4.06.2022, 15:30

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Такие случаи уже были.

Казахстан намерен изменить название своей нефти, которые экспортирует через российские морские порты РФ, сообщает Reuters. Это хотят сделать для того, чтобы избежать санкционных рисков. В Казахстане считают, что нефть могут ошибочно считать российской, такие случаи уже были.

Казахстан меняет название нефти, которая экспортируется через российские морские порты. Ее новое название — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Это решение поясняют «недавними значительными геополитическими изменениями» и желанием избежать «негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты».

Как сообщается, около 20% казахстанской нефти, которая идет на экспорт, поставляется транзитом через российские морские порты. И хотя технически эта нефть не подпадает под санкции западных стран, такие поставки ранее ошибочно принимали за российские.

Как пишет «Немецкая волна», до введения санкций нефть, произведенную в Казахстане, смешивали с российской для получения стандартизированных экспортных сортов — Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light. И REBCO, и Urals в последнее время столкнулись с трудностями при продаже, особенно среди европейских покупателей, из-за западных санкций и собственных ограничений со стороны европейских компаний, отмечает Reuters.

На этой неделе Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. Полностью будут запрещены поставки морем, на которые приходится 75% российского нефтяного экспорта в Европу. Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии в качестве исключения разрешат получать нефть по трубопроводу «Дружба». Германия и Польша откажутся и от него до конца 2022 года. Из-за санкций баррель российской нефти уже стоит на 30 долларов дешевле, чем Brent, пишет Reuters.

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