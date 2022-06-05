В РФ нашли отрасль, растущую в условиях санкций 7 5.06.2022, 14:57

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Траты бюджетов на похороны с 24 февраля выросли в 17 раз.

В обложенной санкциями России нашли отрасль, растущую в условиях жестких западных ограничений - похоронную. Об этом пишет российское издание "Тайга.инфо", которое анализировало положение дел в 12 сибирских регионах с начала войны в Украине.

Закупки траурных принадлежностей из бюджетов сибирских органов власти с 24 февраля выросли в 17 раз.

Были проанализированы показатели Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия.

На основании данных проекта "Госзатраты", в соответствие с "Общероссийским классификаторов продукции по видам экономической деятельности", изучались траты на искусственные цветы, гробы, траурные венки и другим ритуальные принадлежностям. Учитывались также живые цветы, если их заказывали вместе с траурными предметами.

Больше всего на ритуальные принадлежности в 2022 году потратили власти Бурятии — почти 3,9 млн рублей. Популярностью пользовались гробы "Ватерлоо", "Русский простой", "Рамзес простой", "Викинг" и "Скиф".

Значительными были бюджетные расходы в Алтайском крае (1,5 млн рублей) и Иркутской области (775 тыс. рублей). В Кузбассе — около 600 тыс. В Новосибирской области, по подсчетам редакции, потратили 250 тыс. рублей.

В общем в 12 регионах с 24 февраля по 1 июня 2022 года из региональных и муниципальных бюджетов в Сибири потратили на траурные принадлежности почти 8 млн рублей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ритуальных предметов закупили только на 455 тыс. рублей.

При этом, в 2021 году в период с 24 февраля по 1 июня, например, в Бурятии вообще не закупали ритуальные принадлежности.

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