Последний выстрел в тундре 2 Владимир Халип

7.06.2022, 14:35

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Владимир Халип

Снаряд разорвался прямо у входа в бункер.

Происшествие было настолько ошеломительным и наглым, что расследование пришлось возглавить персонально. Как могло случиться, что радары все так постыдно проморгали? И вообще тут уже никому нельзя было доверять. Если так запросто обстреливают самый секретный объект, остается только ждать неизбежной катастрофы. А потому служба безопасности с особым старанием готовила высочайшую вылазку в зону внезапного вторжения чужих.

Учитывая крайнюю опасность возникшей ситуации, пришлось даже безропотно напялить полноценный скафандр. А поверх него вдобавок еще и до крайности неудобный и жесткий пуленепробиваемый футляр, напоминающий платяной шкаф с выдвижной шуфлядкой. Передвигаться в таком облачении было трудно и неловко – мешало все. Зато мутное окошечко в этом шкафу оказалось новейшим изобретением отечественных оптиков. Оно открывало обширную и довольно четкую панораму.

А потому дымящуюся воронку на месте взрыва увидел он отчетливо. Вывороченная земля. Сорванные взрывной волной золотые лютики. Обезображенная тропинка. А ведь именно отсюда, с этой безмятежной лужайки он когда-то любовался закатом вместе с Шойгу. Когда тот еще был в фаворе. Радостно было видеть тогда, как бойко и резво стайки дежурных чекистов занимали свои посты по периметру строго охраняемой территории Давние уже времена. Еще был мир. Робкий, ненадежный.

Сопровождающие бойко достали со дна воронки выпуклый и еще горячий осколок. Осмотрел старательно. Пожалел, что нет возможности обнюхать. Зазубрины и рваные края впечатляли. А на внешней стороне этого стального обломка еще можно было разобрать наспех начертанные мелом буквы: «100 дн…» Так вот оно что! Напоминают. Но откуда могли так нагло и точно влепить? С той лысой горы – прямой наводкой? Или с закрытых позиций? Но это же не Белгородская область. Это же эвон где! Да к тому же самый секретный из особо засекреченных и строго охраняемых объектов. Так кто предал и донес?..

А в зоне боевых действий тем временем разгорались совсем иные страсти. Вылетел невесть откуда и замер на куче бетонных обломков российский танк. Громадный, свирепый. Рвущийся в бой или выходящий из боя. Кто-то успел сфоткать этот момент. Заваленная обломками улица раздолбанной взрывами Попасной. Две сгоревшие и прокопченные насквозь девятиэтажки. Выбитые окна. Рухнувшие балконы. И этот танк, затянутый грязной маскировочной сеткой. Вроде бы ничего особенного. Война. Руины. Танк. Какой-то хмырь в стандартном шлеме настороженно выглянул из люка. Вот только одна несуразная деталь сделала этот заурядный снимок хитом интернета. А вдобавок еще и документом для будущего процесса над военными преступниками.

Поверх маскировочной сетки на броне разместилась большая картонная коробка. В таких упаковках в советские времена отправляли в торговую сеть сошедшие с конвейера телевизоры. А впрочем, и коробка, и стопка одеял в целлофане рядом с ней - это что-то постороннее, нарушающее общий строгий стиль. Фотки такого рода обычно отсеивают безжалостно в корзину – не формат. Но этот снимок такая участь не постигла.

Почти сразу в интернете появился пост. Алина Коренюк, жительница той самой Попасной, уведомляла соотечественников и всех прочих граждан, что ей давно знакома ручная кладь танкиста, так опрометчиво выставленная на броню. Это ее личные вещи, захваченные грабителями в качестве трофея. В коробке – бойлер, купленный накануне, но так и не установленный по причинам, всем известным. Стопка одеял – тоже новая. Приобретенная для детей. С забавными детскими рисунками на ткани. А под ними – сложенное наспех красное одеяло, которым они с мужем укрывались в этом холодном феврале. Какой конфуз! Оказывается, все ворованное. А как же особая миссия? Они же, по уверениям бункерного лидера, несли сюда свободу. Пропили все или просто растеряли по дороге?

Конечно, после скафандра дышалось уже легче. Да и чувство выполненного долга окрыляло. Но эйфория продлилась не долго. На своем уникальном, бесконечно длинном и обожаемом столе он увидел нечто, напоминающее окаменевшие и к тому же конфузные весьма отходы. Покинутые нагло, цинично, с умыслом. И к тому же, вполне возможно, не земным, а каким-то потусторонним существом. Сопровождающие принялись суетливо убирать. Сообщили радостно: да это же всего лишь серный колчедан! Час от часу не легче.

Сомнений уже не оставалось – внешний враг сомкнулся с внутренним. Берут в обхват, смыкают круг. Про эти окаянные сто дней напомнили коварно. И неизвестно как еще напомнят и про двести, когда наступит тот злополучный день. Снаряд не птичка. Случайно не залетает. Тайный бункер, похоже, уже всем давно известен. И координаты введены, куда положено. А все этот Шойгу! Горы. Тайга. Белочки кедровые орешки щелкают. Место силы. И зачем он тогда со всем этим бредом согласился?

А ведь какие были варианты! Остров Колгуев. Тундра. Океан. Уложи по периметру атомные подводные лодки на дно и спи спокойно. Никакая чума не достанет. А может, махнуть на все рукой и все-таки податься туда, на простор. Пожить пока в обычном чуме, отбиваясь от ненасытной мошкары. А те, кому положено, пусть копают, подмораживают, исправляют прежнюю ошибку. Новый бункер непременно будет лучше прежнего. Жаль разве только лютиков у потайной тропинки. А впрочем, такие времена – сойдет и заурядная морошка. Зато серный колчедан на особо значимом столе появится едва ли.

А там, глядишь, и конъюнктура переменится. Иные заботы появятся. Особо озабоченные граждане потребуют увековечить подвиг участников февральского похода. И вот уж тогда не стоит суетиться. И незачем искать нового Вучетича. Спасенная девочка на руках солдата, грозный меч в руке ее защитника – все это не из нашей оперы. Тут все намного проще. К тому же слово «Буча» еще долго будет стучать в висках в висках оскорбленного человечества. Эта война России со здравым смыслом потребует монументов попроще, поскромнее. И вот тут будет очень кстати тот самый снимок танка с загадочной коробкой на броне. Это же готовый образец. Самый вдохновенный монумент в честь самого нелепого похода. Есть же давняя традиция возносить на постамент танки, пушки , бээмпэшки и прочие механизмы. А вот танка с коробкой на броне пока еще не было нигде. И незачем рассказывать публике заранее, что там внутри загадочной коробки. А сложенные в стопку детские одеяльца с забавными зверушками будут непременно привлекать и пионеров, и пенсионеров.

Проходит все. Кончится и эта, самая нелепая война. Умолкнет артиллерия. Самолеты останутся в ангарах. И ракеты отправятся на склад. Наступит снова тишина. Такая тишина, что можно будет услышать где-то в неведомой дали одинокий выстрел.

Последний выстрел в тундре.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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