Ученые: В созвездии Скорпиона вспыхнула новая звезда, видимая в бинокль 3 7.06.2022, 17:17

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Вспышка новой звезды в созвездии Скорпиона произошла минувшей ночью.

Команда астрономов «Астроверты» во главе со Стасом Коротким, базирующаяся в Архызской обсерватории, рапортует о вспышке повторной новой в Скорпионе, U Sco. Во время предыдущей вспышки в 2010 году звезда увеличила свой блеск в 10 тысяч раз. Вспышка началась прошлой ночью, а этой ночью ее можно будет наблюдать в бинокли из некоторых стран, пишет Naked science.

Вспыхнувшую звезду можно попробовать отыскать около полуночи по местному времени невысоко над южным горизонтом, над Альдебараном (самой яркой звездой Скорпиона). На широте Московской области в полночь она поднимается на 16 градусов над горизонтом (ширина кулака на вытянутой руке, от мизинца к указательному пальцу, составляет примерно 8 – 10 градусов), и будет в семи градусах выше Альдебарана и в двух градусах правее его. Выше 10 градусов звезда находится примерно с пол-десятого вечера до пол-третьего утра, но лучше искать ее, когда достаточно стемнело и еще не начало рассветать.

Чем южнее — тем благоприятнее условия наблюдений: в южных широтах новая звезда поднимается выше, а темнота длится дольше. Если яркость новой достигнет +8-й величины, для ее наблюдения на ясном небе в отсутствие засветки достаточно небольшого бинокля, а в умеренной или сильной засветке — мощного бинокля, подзорной трубы или небольшого телескопа с диаметром от 40 до 100 мм (в зависимости от засветки).

Яркость самых ярких звезд северного неба составляет ноль звездных величин. Предел видимости для невооруженного глаза со стопроцентным зрением вдали от городов составляет +6 зв.вел., и от +2 до +4 зв.вел. в городе (каждое увеличение на 1 единицу означает уменьшение яркости примерно в 2,512 раз). Яркость новой будет ослабевать примерно на одну величину в сутки, и она будет доступна для наблюдений еще несколько ночей.

Что же происходит в созвездии Скорпиона? Массивный и плотный белый карлик в составе тесной двойной системы перетягивает на себя вещество своего компаньона. На поверхности карлика вещество сжимается и разогревается, и время от времени происходит термоядерный взрыв, который мы и наблюдаем как вспышку новой.

Чем плотнее и тяжелее карлик — тем чаще происходят вспышки и тем больше вероятность, что одна такая вспышка породит сверхновую (когда реакция происходит в веществе самого белого карлика, и он взрывается целиком). Звезда U Sco вспыхивает раз в десять лет, и является одним из главных кандидатов на скорую вспышку — в Млечном Пути, среди его сотен миллиардов звезд, таких известно всего десять штук.

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