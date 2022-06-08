Британская разведка: Украина успешно контратакует на Херсонщине 1 8.06.2022, 10:46

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Россия атакует на Донбассе.

Украина успешно контратакует россиян на Херсонщине, украинская оборона Северодонецке держится.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Россия продолжает пытаться атаковать Северодонецкий котел с трех направлений, хотя украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи",-говорится в сообщении.

В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.

Недавно украинские войска достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе вернув контроль над восточным берегом реки Ингулец.

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