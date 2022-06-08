Британская разведка: Украина успешно контратакует на Херсонщине

Британская разведка: Украина успешно контратакует на Херсонщине1
- 8.06.2022, 10:46
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Россия атакует на Донбассе.
Украина успешно контратакует россиян на Херсонщине, украинская оборона Северодонецке держится.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.
"Россия продолжает пытаться атаковать Северодонецкий котел с трех направлений, хотя украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи",-говорится в сообщении.
В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.
Недавно украинские войска достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе вернув контроль над восточным берегом реки Ингулец.