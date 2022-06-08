Какие валютные новшества ждут белорусов 8.06.2022, 14:42

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Банки устанавливают новые правила.

Банки вводят очередные изменения по валюте. К примеру, «МТБанк» увеличил лимиты на снятие наличных долларов и евро, а «Альфа-Банк» перестал принимать доллары через свои инфокиоски, пишет zerkalo.io.

«Альфа-Банк» объявил, что по техническим причинам во всех инфокиосках теперь недоступен прием долларов. «Пока нет точной даты восстановления, — уточнили в банке. — Остальные банкоматы с функцией приема наличных и другие наши устройства продолжают работать в обычном режиме».

«МТБанк» с 3 июня увеличил лимиты на снятие наличных долларов и евро. В течение календарного месяца можно с текущих счетов (в том числе тех, к которым привязана карточка) можно снять до 30 тысяч долларов и 15 тысяч евро. «В течение календарного месяца в отделении можно заказать всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита», — уточняет банк.

«Беларусбанк» 7 июня отменил ограничение на снятие наличных денег в своих банкоматах с карточек UnionPay International, которые выпущены иностранными банками. Ранее лимит на такие операции составлял 200 рублей в неделю на одну карту.

«Банк БелВЭБ» с 3 июня пересмотрел сумма наличных, на снятие которых нужно предварительно подать заявку: 5000 рублей, 1000 долларов или евро, 50 тысяч российских рублей. Заявку на выдачу наличных должны выполнить максимум за 5 банковских дней. Подавать такую заявку можно раз в 30 календарных дней.

С 8 июня «Белгазпромбанк» поднял лимиты на снятие наличной валюты с карточек в своих кассах и банкоматах до 5000 долларов в сутки, в месяц — до 20 тысяч долларов.

Также «Белгазпромбанк» с 8 июня пересмотрел лимиты по некоторым операциям по карточкам в белорусских рублях. Суточный лимит в 20 тысяч долларов в эквиваленте действует на:

снятия наличной валюты за границей с карточек в белорусских рублях;

пополнения валютной карточки белорусскими рублями через сервисы р2р-переводов;

списания валюты с рублевой карточки через сервисы р2р-переводов;

безналичную оплату в валюте рублевой картой на территории Беларуси.

«Также снимается ранее введенный временный запрет на операции пополнения карточек „Белгазпромбанк“ белорусскими рублями посредством сервисов p2p-переводов, обслуживаемых банками-нерезидентами», — сообщает банк.

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