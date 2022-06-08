Украина увеличила импорт легковых автомобилей в 10 раз 8.06.2022, 17:42

Верховная Рада Украины приняла ряд законов относительно ввоза импортных авто в страну.

Украина в апреле 2022 года по сравнению с мартом увеличила импорт легковых автомобилей в 10 раз – до почти 200 млн долларов. Об этом сообщается в июньском монетарном отчете Национального банка Украины, пишет unian.net.

Согласно обнародованным данным, также в апреле по сравнению с мартом увеличился импорт раковин и умывальников – в 13 раз, декоративных изделий из стекла – в 13 раз, мобильных телефонов – почти в два раза, стиральных машин – почти в четыре раза, моллюсков – более чем в четыре раза, бижутерии – вдвое.

"Превышал прошлогодние объемы импорт меховых изделий и обработанной кожи, частей и принадлежностей для музыкальных инструментов, срезанных цветов, расчесок и заколок для волос", - говорится в сообщении.

Война и импорт автомобилей:

Украина в течение 2021 года импортировала 944,1 тысячи автомобилей, что на 58% превысило показатель 2020 года.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Верховная Рада приняла ряд законов, которые предоставили налоговые льготы гражданам и бизнесу, в частности, относительно ввоза импортных авто в страну.

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