Британский экс-разведчик рассказал, когда Путин потеряет власть в РФ

Британский экс-разведчик рассказал, когда Путин потеряет власть в РФ6
- 8.06.2022, 19:28
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Кристофер Стил дал оптимистический прогноз.
Как только санкции Запада против России (из-за ее вторжения в Украину), особенно энергетические, начнут вступать в полную силу, дни президента РФ Владимира Путина "будут сочтены".
Такое мнение в эфире программы World at One на BBC Radio 4 выразил бывший офицер разведки Великобритании Кристофер Стил, его 8 июня цитирует BBC.
Стил отметил, что "не видит" Путина у власти "через три-шесть месяцев".
Британский экс-разведчик указал на "признаки того, что здоровье [Путина] ухудшается".
По его словам, если источники в США и Великобритании правы, Путин может быть "недееспособным" за это время.