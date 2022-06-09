Как санкции сказываются на работе белорусских банков 9.06.2022, 17:09

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Четыре банка в этом году уже отключили от системы SWIFT.

В течение 2021-2022 годов Евросоюз и США ввели санкции против ряда белорусских банков. Четыре банка в этом году были отключены от системы SWIFT. Belsat.eu разбирался, как санкции влияют на работу банков и как сказываются на клиентах.

В июне 2021 года в ответ на массовые репрессии в Беларуси Евросоюз ввел санкции против «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка». Под американские санкции попал «Абсолютбанк». В феврале 2022-го, незадолго до начала войны, санкции ЕС и США затронули банк «Дабрабыт» и «Банк развития».

После полномасштабного российского вторжения, соучастником которого стал режим Лукашенко, давление на банковский сектор усилилось. Ряд банков столкнулся с серьезными ограничениями, так как были связаны с российским капиталом – в частности, «Банк ВТБ», «Сбер банк» и «БелВЭБ». Три банка были отключены от SWIFT: в марте – «Банк развития», банк «Дабрабыт» и «Белагропромбанк», в июне – «Белинвестбанк».

Частичные ограничения были наложены на Национальный банк – ему запретили операции по управлению резервами и активами на территории Евросоюза, а также выдачу государственного финансирования для торговли и инвестиций.

Санкции на национальном уровне против некоторых белорусских банков ввели Великобритания, Канада, Швейцария и Япония.

Ограничения коснулись или государственных банков, или банков, связанных с российским капиталом. Исключение – «Абсолютбанк», который контролирует приближенный к Лукашенко бизнесмен Николай Воробей. Еще в августе 2021 года «Абсолютбанк» прекратил обслуживание карточек Visa и осуществление валютных переводов. Проблемы такого масштаба начали возникать у остальных белoрусских банков только в 2022-м.

От ограничения трансакций до оттока валюты

Хотя часть крупных государственных банков попала под санкции еще в прошлом году, большинство клиентов в Беларуси этого не почувствовали. Массово беларусы стали сталкиваться с ограничениями и запретами в финансовой сфере только после начала войны.

Прежде всего возникли трудности с трансакционными операциями. Например, в марте, еще до отключения от SWIFT, в «Белинвестбанке» признали, что у их клиентов могут быть проблемы с расчетами в долларах и евро в пользу иностранных контрагентов, поэтому рекомендовали воздержаться от таких операций. «Альфа-Банк» приостановил международные переводы в долларах с 6 мая, а переводы в евро теперь возможны только в случае работы с отдельными банковскими группами. И это при том, что непосредственно против «Альфа-Банка» санкции вообще не вводились – мишенью стали их российские партнеры.

Из-за санкций клиенты «Сбербанка», «Банка ВТБ», «БелВЭБ», банка «Дабрабыт» и «Белинвестбанка» лишились возможности использовать свои карточки за рубежом, в том числе при проведении платежей в интернете. Пользователи иностранных карточек получили аналогичные проблемы в Беларуси при проведении операций, связанных с этими подсанкционными банками.

В частности, если белoрусский магазин, кафе или аптека проводит свои безналичные расчеты через банк, имеющий российский капитал, то платеж с иностранной карточки может просто не пройти. У пользователей иностранных карточек Visa и Mastercard возникают проблемы даже с тем, чтобы расплатиться за жетон в метро, ведь Минский метрополитен проводит платежи через «Сбербанк», и такие операции блокируются. Такая ситуация наблюдалась еще до официального отключения российского «Сбербанка» от SWIFT, так как платежные системы Visa и MasterCard ограничили работу с банком еще в марте.

Ряд банков перестал работать с зарубежными онлайн-сервисами. В частности, в «Беларусбанке» сообщили, что «Кошелек Pay» больше не работает с платежной системой Visa. «ВТБ-Беларусь», «БелВЭБ» и «Сбербанк» перестали работать с сервисами Apple Pay, Samsung Pay и рядом других. App Store удалил мобильные приложения этих банков.

Некоторые банки приостановили выдачу кредитов населению. Кроме того, в банковском секторе начался масштабный отток валюты. По информации Нацбанка, только в марте 2022 года с валютных депозитов было снято $ 628 млн. Чтобы удержать клиентов, банки начали повышать ставки по валютным вкладам. Но эти меры нивелировались жесткими лимитами на снятие денег с депозитов. Вводить их банки начали еще в конце февраля-начале марта. Кроме лимитов на снятие наличной валюты со счетов, вводились ограничения на возможность менять рубли на иностранную валюту.

Косвенные последствия санкций

Введение новых правил обмена и снятия валюты – это как раз пример того, что не всегда речь идет о непосредственном эффекте санкций. Иногда ограничительные меры – результат общего санкционного давления и ухудшения финансовой ситуации.

Еще один пример такого рода – постепенное введение ограничений для операций с иностранными карточками в белoрусских рублях. В апреле 2022-го большинство белoрусских банков либо ввели жесткие лимиты, либо вовсе отказались выдавать в своих банкоматах наличные с карточек иностранных банков.

Причем изменения эти имели очень динамичный характер. Иногда лимит вводили, а вскоре отменяли. Показательна ситуация в «Беларусбанке». 26 апреля там ввели ограничение на выдачу наличных денег с карточек Visa, Mastercard и UnionPay International иностранных банков – не более 200 белорусских рублей в день. Уже 29 апреля лимит стал еще жестче: 200 рублей в неделю. 14 мая снимать деньги с карточек Visa банков-нерезидентов вообще запретили. Но 20 мая все ограничения были сняты. Около месяца продержался запрет на осуществление входящих переводов из-за границы в белoрусских рублях на эмитированные банком карточки Visa и Mastercard.

Но другие банки вынуждены сохранять ограничения. Например, еще в конце апреля «Паритетбанк» разрешал снимать наличные деньги с иностранных карточек без комиссий и с минимальными ограничениями (лимит – до 6400 рублей в неделю и до 2500 рублей за одну операцию). А уже в мае «Паритетбанк» ввел полный запрет на снятие наличных с иностранных карточек Visa и Mastercard, и она действует до сих пор. Хотя никаких санкций против «Паритетбанка» не вводилось.

Отключение от SWIFT и другие неприятности

Сильным вызовом для банков стало их отключение от международной системы обмена информации для межбанковских платежей SWIFT.

Отключение от SWIFT ставит крест на привычных способах перевода денег в другую страну или получение их из-за рубежа. Время и стоимость таких операций сейчас значительно вырастет, а в некоторых ситуациях станет почти невозможной. Прежде всего это коснется интересов бизнеса, который вынужден регулярно рассчитываться с партнерами за рубежом: отключение от SWIFT банков, где они имели счета, серьезно усложнит их работу. А значит, подтолкнет бизнесменов к отказу от сотрудничества с банками из «черного списка».

На данный момент от SWIFT отключен «Банк развития», банк «Дабрабыт», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». Решение о «Белинвестбанке» было принято совсем недавно, 3 июня. Но на тот момент частные клиенты банку и так уже подверглись многочисленным ограничениям.

В call-центре «Белинвестбанка» нам объяснили, что банк сейчас не работает с 3-D Secure, и все операции с карточками систем Visa и Mastercard за пределами Беларуси отключены. В том числе клиенты банка не смогут расплатиться в таких популярных сервисах, как «Яндекс», Wildberries, AliExpress, Ozon и другие. Невозможны также операции с использованием токенизированных карточек в Apple Pay, «Кошелек Pay», Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и «Оплати».

Более того, даже с переводами с карточки на карточку в пределах Беларуси могут возникнуть проблемы. Персональные переводы Р2Р (person to person) недоступны на сайте банка, а также в каналах дистанционного обслуживания «Белинвестбанка». То есть чтобы перевести деньги с карточки «Белинвестбанка» на карточку другого беларусского банка, нужно будет воспользоваться ЕРИП.

Эти ограничения так или иначе затрагивают большое количество людей. Например, только «Белинвестбанк» обслуживает более миллиона частных клиентов и около 30 тысяч юридических лиц и ипэшников.

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