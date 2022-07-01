Мечтал оккупировать Бердянск: ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя 1 1.07.2022, 11:45

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Изменник служил на российском корабле «Саратов».

В Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками.

Абдокова похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан в Telegram.

"Машинист трюмно-котельной команды БДК Саратов 197 брдк матрос Леонид Абдоков из Севастополя. Мечтал "освободить Бердянск", что похоронить его смогли только через три месяца, а главное сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал офицер.

О "денацификации" очередного предателя из Крыма сообщил гауляйтер украинского Севастополя Михаил Развожаев.

"Леонид Олегович погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции в Украине. Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь", - написал глава оккупационной администрации Севастополя.

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