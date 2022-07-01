Фигурант «дела Автуховича» Владимир Гундарь держит сухую голодовку в карцере 1.07.2022, 12:13

Владимир Гундарь

Жена политзаключенного рассказала о его состоянии.

Фигурант «дела Автуховича» Владимир Гундарь держит сухую голодовку в карцере. Его судили в одних трусах, прикованным к клетке.

«Володя держит сухую голодовку. Я написала ему письмо, где просила этого не делать, но он передал всем благодарность за поддержку, извинился и подтвердил, что будет голодать», — сообщила BPN его жена Елена Гундарь.

По ее словам, на момент встречи с адвокатом муж чувствовал себя неплохо, однако сухая голодовка очень опасна для него: из-за гипертонии нужно регулярно принимать лекарства, что невозможно без воды.

Гундарь отметила, что в карцер мужа направили, по одним данным, на 10 суток, по другим — до 11 июля.

Владимир Гундарь объявил голодовку в знак протеста против отсутствия со стороны суда реакции на его требования и принудительное раздевание перед процессом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».