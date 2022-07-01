Фигурант «дела Автуховича» Владимир Гундарь держит сухую голодовку в карцере
- 1.07.2022, 12:13
Жена политзаключенного рассказала о его состоянии.
Фигурант «дела Автуховича» Владимир Гундарь держит сухую голодовку в карцере. Его судили в одних трусах, прикованным к клетке.
«Володя держит сухую голодовку. Я написала ему письмо, где просила этого не делать, но он передал всем благодарность за поддержку, извинился и подтвердил, что будет голодать», — сообщила BPN его жена Елена Гундарь.
По ее словам, на момент встречи с адвокатом муж чувствовал себя неплохо, однако сухая голодовка очень опасна для него: из-за гипертонии нужно регулярно принимать лекарства, что невозможно без воды.
Гундарь отметила, что в карцер мужа направили, по одним данным, на 10 суток, по другим — до 11 июля.
Владимир Гундарь объявил голодовку в знак протеста против отсутствия со стороны суда реакции на его требования и принудительное раздевание перед процессом.