Беларусь наторговала с Россией 1,5 миллиарда долларов убытка 1.07.2022, 12:46

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И это за первый квартал этого года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами с Россией и близко не уравновешивается положительным сальдо торговли услугами.

За первый квартал текущего года превышение импорта над экспортом товаров в торговле с Россией составило 1,6 млрд долларов, тогда как положительное сальдо по услугам едва превысило 0,1 млрд долларов. Итого – внешнеторговое сальдо в минусе на $1,5 млрд. Годом ранее было чуть меньше, 1,35 млрд долларов.

За первый квартал текущего года товаров в Россию было экспортировано на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и импорт товаров вырос на 16,4%. В результате отрицательное сальдо по товарам за январь-март 2022 года сложилось в 1,6 млрд долларов против 1,4 годом ранее. Торговля услугами с Россией сложилась в пользу Беларуси. Здесь положительное сальдо за тот же период выросло с 44 млн долларов до 119, т.е. в 2,7 раза. Но на общую ситуацию с внешнеторговым сальдо это не повлияло – отрицательный результат возрос с минус 1,35 до минус 1,5 млрд долларов.

Более "говорящими" будут показатели второго и последующего кварталов, пишет телеграм-канал "Нашы грошы".

Если положительной для Беларуси торговли с Россией не сложилось в мирное время, то в условиях зашкаливающей неопределенности добиться эффективности будет еще сложнее.

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