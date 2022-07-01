Скандал в белорусском биатлоне: участник Олимпиады отказался ехать в Россию 10 1.07.2022, 16:35

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С ним не стали продлевать контракт.

Журналисты zerkalo.io уже сообщали, что белорусские биатлонисты начали подготовку к сезону в обновленном составе. Один из главных сюрпризов — отсутствие в основном составе 26-летнего борисовчанина Максима Воробья. Он был на Олимпиаде в Пекине и принимал участие во всех классических эстафетах прошлого сезона, в том числе призовой, когда белорусы заняли третье место на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Раньше спортсмен не был готов комментировать, почему с ним не стали продлевать контракт, но сейчас все же согласился поговорить, пусть некоторые подробности и остались не для публикации.

«Нужно поработать над собой»

В середине мая в интервью «Зеркалу» председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский заявил, что «есть более перспективная молодежь». Воробей же, как и Роман Елетнов (еще один биатлонист основного состава, с которым в межсезонье решили не продолжать сотрудничество), по его словам, «не справились в эстафетах».

Цибульский не сказал, кто именно принял решение по Воробью и Елетнову, но утверждал, что двери в сборную для спортсменов не закрыты.

— Шанс вернуться есть. Нужно поработать над собой. Казино (нестабильная стрельба. — Прим. ред.) никого не устраивает, — говорил глава БФБ.

Воробей дебютировал на этапах Кубка мира в 2016 году и в первой же гонке в Канаде занял 19-е место, не допустив промахов. Правда, затем у него не было успехов в индивидуальных дисциплинах. В прошлом сезоне лучший результат Максима — 27-е место в гонке преследования в Рупольдинге. С другой стороны, повторимся, он был важным звеном во всех эстафетах. На Олимпиаде белорусы, несмотря на два штрафных круга Воробья, финишировали восьмыми.

Важно отметить и следующий момент: после начала войны в Украине белорусов отстранили от выступлений на этапах Кубка мира. Большая часть наших спортсменов вместо этого отправились соревноваться в Кубке и чемпионате России. Но не Воробей. О том, как развивались события, он рассказал «Зеркалу».

«Никто ничего не знает»

— Меня рассчитали, и с 1 июля я не получаю зарплату в Минспорта.

— Почему вы не в сборной?

— Я и сам бы хотел это знать. Не понимаю. Все взрослые люди, но каждый перекладывал ответственность. Ходил на прием к министру спорта (Сергей Ковальчук. — Прим. ред.). Хорошо поговорили — ко мне не было вопросов. С Цибульским общался — никаких претензий. Сказал, что не против, чтобы я был в сборной, но решает не он, а тренеры. Звонил тренеру мужской команды (Роман Синиченко. — Прим. ред.) и главному тренеру сборных (Юрий Альберс. — Прим. ред.), но и они якобы не принимали решение. Замкнутый круг. Никто ничего не знает.

— Странно.

— Рассчитывал, что, по крайней мере, скажут прямо, почему не нуждаются в моих услугах. Все-таки не один год отдал биатлону, мотивирован выступать и дальше. Очень люблю Беларусь, хочу за нее бегать, а со мной вот так вот поступают. Думаю, хотя бы заслужил честный ответ.

— И все же, какова ваша версия произошедшего?

— Как вы знаете, я не поехал на соревнования в Россию. Но это не было связано с политикой. Нигде ничего не говорил, что отказываюсь бегать из-за ситуации в Украине. Видимо, посчитали, что не выполнил контрактные обязательства. Но я был в отпуске за свой счет, а потом писал объяснительную, в которой указал все причины [отказа ехать в Россию].

«По результатам проходил аттестацию»

— Изначально команда собиралась выступать в России?

— У нас было собрание с Цибульским примерно за неделю до первого старта. Он сказал, что это наше дело — ехать туда или нет. Все добровольно. Особого энтузиазма не было. Во-первых, биатлонисты полгода не были дома. Кубок мира, Олимпиада, ограничения из-за коронавируса — все время между сборами и соревнованиями с осени 2021-го проводили в Европе. Во-вторых, вопросы со здоровьем. Хотели подлечиться и восстановиться. Короче, не собирались в Россию. Но буквально за полдня до дедлайна многим позвонили и сказали, что надо ехать. Кто и почему так решил в последний момент — не знаю. Мне не позвонили, но я в любом случае не собирался в Россию.

— Почему?

— Хотел разобраться с оружием. Реально есть проблемы в стрельбе. Это было главной причиной. Месяц провел в отпуске за свой счет, потом у команды был плановый отпуск. А в начале мая мне сказали, что не будут продлевать контакт — так и начал выяснять, почему не нужен сборной. Отмечу, что по результатам я проходил аттестацию. Мы были в тройке в эстафете на этапе Кубка мира, стали восьмыми на Олимпиаде, хотя могли еще лучше.

— Что собираетесь делать?

— Есть мысли поговорить снова с министром. Он мне показался хорошим, знающим специалистом. Вообще Минспорта и федерация биатлона много помогали. Другое дело, что вряд ли кто-то станет заморачиваться. У нас же как бы омоложение. Хотя и мне еще далеко не 30 лет. Сказали, что могу попробовать пробиться в команду. Сейчас тренируюсь в Раубичах с личным тренером. Но не совсем понимаю, зачем отбираться туда, куда я уже отобрался?

— Если бы Андрей Падин (бывший старший тренер мужской сборной) остался в команде, думаете, такого бы ни случилось?

— Андрей Викторович, наверное, заступился бы за меня. Он хороший человек и тренер. Видел потенциал.

— Как в команде восприняли отстранение от этапов Кубка мира?

— Конечно, все расстроились. Говорили всегда, что спорт вне политики, но белорусов решили исключить.

— Почему наши биатлонисты не выступили в поддержку Украины?

— Думаете, от этого что-то бы изменилось? Мы ни на что не можем повлиять. Спортсмены сосредоточены на тренировках, соревнованиях.

— Но были те, кто не хотел ехать на старты в Россию из-за войны?

— Да. Но в итоге поехали почти все. Рано или поздно это все равно бы случилось. Надо продолжать работать и выступать вне зависимости от уровня соревнований.

«Заканчивать карьеру не собираюсь»

— Как сейчас ваше настроение?

— Поначалу был подавлен. Шок. Безумно злился на несправедливость! Еще очень обидно, что никто из команды не поддержал: ни биатлонисты, ни тренеры, которые обнимали зимой за хорошие результаты. Все молчали. Потом все обдумал и понял, что надо переворачивать эту страницу и идти дальше.

— Как восприняли слова Цибульского про «казино»?

— Это мнение Андриана Алексеевича. Я лишь посмеялся. По-моему, несерьезно называть это причиной исключения из сборной. Даже у лидеров мирового биатлона есть слабые места, в том числе в стрельбе.

— С чем связана ваша нестабильная стойка?

— Очень много думаю на огневых рубежах. Тяжело собраться на стойке, хотя в подготовительном процессе у меня отличный процент попаданий. Но пока не могу это перенести на соревнования. Сейчас плотно работаю над этим. Заканчивать карьеру точно не собираюсь.

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