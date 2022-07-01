Скрепы треснули: в РФ провели детский праздник под песню запрещенной из-за войны группы

Скрепы треснули: в РФ провели детский праздник под песню запрещенной из-за войны группы3
- 1.07.2022, 16:48
- 6,824
Не только песня нарушила своеобразные порядки в России.
В подмосковном Чехове сломались скрепы: там провели детский праздник под песню "Suck my ..." российской музыкальной группы Little Big, выступившей против войны, пишет "Главред".
Как сообщается в Телеграмм-канале ЧТД, не только песня нарушила своеобразные порядки в России. Оказалось, что также на празднике еще и ведущая мероприятия была в радужной юбке с изображением игрушки Поп-ит.
На празднике, по словам родителей, присутствовала представитель городской администрации.
Отметим, что российская группа Little Big из РФ в США. Фронтмен группы Илья Прусикин и солистка коллектива Софья Таюрская еще в первые дни военного вторжения РФ в Украину не подержали путинский режим и сделали фото в футболках с надписью "Нет войне".
Группа выпустила первый в 2022 году клип - на песню "Generation Cancellation", которую участники коллектива называют "антивоенным манифестом". В нем они показали главные проблемы России: диктатуру Путина, отсутствие свободы слова и зомбированное пропагандой население.