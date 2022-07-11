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Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

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  • 11.07.2022, 7:44
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Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии
Лиз Трасс

Что она говорила о войне в Украине и России?

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом она сообщила в статье для The Telegraph.

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести за собой людей, выполнять обещания и принимать сложные решения», — написала она. Министр подчеркнула, что Британия сейчас сталкивается с «огромными вызовами» на фоне глобального экономического кризиса, а также из-за действий России и Китая.

Трасс пообещала в случае, если она станет главой правительства, сокращать налоги с первого же дня в должности, чтобы «помочь людям справиться со стоимостью жизни».

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Трасс активно поддерживает Украину и осуждает войну. После ее начала министр заявила, что Британия не успокоится, пока не разрушит экономику России. Она назвала страну «изгоем на мировой арене».

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