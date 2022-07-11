Данилов: Западное оружие уже меняет ход войны, и это мы еще даже не начинали 3 11.07.2022, 13:01

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Алексей Данилов

Точность украинской артиллерии нивелирует преимущество РФ в технике и живой силе.

Украинская армия за счет использования более точной артиллерии, поставляемой союзниками, компенсируют значительно численное превосходство российской армии, заявил 11 июля в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Количественное преимущество росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!"

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