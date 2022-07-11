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Россияне массово бегут из страны

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  • 11.07.2022, 21:38
  • 15,528
Россияне массово бегут из страны

Кто из звезд покинул РФ?

Все больше россиян уезжает из своей страны. По официальным данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2022 года Россию покинули 3 млн 880 тысяч человек.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, одна из причин массового переезда россиян - полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сознательные люди просто не могут жить в стране, убивающей мирных украинцев, пишет unian.net.

Среди таких - рэпер Face. "Я не готов жить в стране, которая воюет с Украиной", - признавался он.

Да, жить в РФ сложно, если ты - против диктаторского режима. Того, кто публично высказался против войны, путинская власть начала наказывать. Например, Максим Галкин с семьей переехал в Израиль, потому что потерял возможность зарабатывать деньги на Родине.

"24 февраля я выставил антивоенный пост, я был в Москве, после чего власть запретила мою лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты. Местные власти стали запрещать все мои концерты", - рассказывал Галкин.

Давят на россиян и новые диктаторские законы, которые путинские власти принимали в последнее время. Были закрыты медиа, войну было запрещено называть войной.

Известным личностям возвращаться домой страшно. К примеру, актриса Чулпан Хаматова боится уголовного преследования по новой статье о "дискредитации армии РФ", поэтому пока остается в Риге.

Как говорится в сюжете, многие работники ІТ-индустрии решаются на переезд из РФ. Сбегают с Родине и художники, актеры, писатели, артисты.

"Не хочет человек работать там, где на театре нарисована буква Z. Не хочет человек преподавать в вузе, где буква Z на каждом шагу", - говорит журналистка Ксения Ларина.

В своем большинстве россияне оседают в Казахстане, Армении, Грузии. Некоторые едут в Турцию, Аргентину, ОАЭ, Таиланд, Мексику.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Оттуда шоумен ведет информационную войну и рассказывает правду о войне в Украине.

За такую жесткую антивоенную позицию его уже "запретили" в РФ. Галкина уволили с "Первого канала", где он проработал шесть лет. А также отменили все концерты. Кроме того, в России против него хотят возбудить уголовное дело.

Сейчас он находится в Израиле, и уже анонсировал ряд концертов, а часть вырученных денег перечислит на помощь украинским беженцам.

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