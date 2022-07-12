закрыть
12 июля 2022, вторник, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты не знают, как решить проблему долгостроев

1
  • 12.07.2022, 10:38
  • 2,684
Лукашисты не знают, как решить проблему долгостроев

На сегодня недостроены 2200 объектов.

Комитет госконтроля с прошлого года занимается вопросом долгостроев в Беларуси. С половиной объектов удалось за это время разобраться, но остаются еще более двух тысяч, по которым никакой ясности и перспектив решения проблемы нет. Об этом рассказал в эфире СТВ начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик.

— Мы буквально с начала прошлого года начали вплотную… У нас на начало прошлого года было в стране 4500 долгостроев, и когда мы ими начали заниматься и смотреть после поручения главы государства, то мы увидели, что практически около 90% этих долгостроев — это то, что у нас с 1980-х, 1990-х годов сидит. Десятилетия проблема не решалась. И буквально уже за год и полугодие этого года мы снизили на 51% этих долгостроев, — сообщил Зеньчик.

При этом он пожаловался, что если бы «исполнительская дисциплина» была выше, то с долгостроями разобрались бы гораздо быстрее и эффективнее.

— Нужно было все элементарно сделать — отработать каждый детально объект. То есть взять долгострой, посмотреть причины его неввода в эксплуатацию своевременно, сколько нужно денег сегодня решить вопрос. Из-за того, что формально отнеслись на местах к этому вопросу и детально объекты не отработали, мы на сегодня пожинаем плоды. Мы не знаем, сколько нам нужно денег на оставшиеся. На сегодня остаются 2200 объектов. Мы не знаем, как их решить, — признался представитель Госконтроля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин