Лукашисты не знают, как решить проблему долгостроев 1 12.07.2022, 10:38

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На сегодня недостроены 2200 объектов.

Комитет госконтроля с прошлого года занимается вопросом долгостроев в Беларуси. С половиной объектов удалось за это время разобраться, но остаются еще более двух тысяч, по которым никакой ясности и перспектив решения проблемы нет. Об этом рассказал в эфире СТВ начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик.

— Мы буквально с начала прошлого года начали вплотную… У нас на начало прошлого года было в стране 4500 долгостроев, и когда мы ими начали заниматься и смотреть после поручения главы государства, то мы увидели, что практически около 90% этих долгостроев — это то, что у нас с 1980-х, 1990-х годов сидит. Десятилетия проблема не решалась. И буквально уже за год и полугодие этого года мы снизили на 51% этих долгостроев, — сообщил Зеньчик.

При этом он пожаловался, что если бы «исполнительская дисциплина» была выше, то с долгостроями разобрались бы гораздо быстрее и эффективнее.

— Нужно было все элементарно сделать — отработать каждый детально объект. То есть взять долгострой, посмотреть причины его неввода в эксплуатацию своевременно, сколько нужно денег сегодня решить вопрос. Из-за того, что формально отнеслись на местах к этому вопросу и детально объекты не отработали, мы на сегодня пожинаем плоды. Мы не знаем, сколько нам нужно денег на оставшиеся. На сегодня остаются 2200 объектов. Мы не знаем, как их решить, — признался представитель Госконтроля.

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