Есть ли совесть у лукашистов, которые разрушают могилы польских солдат? 12.07.2022, 11:31

фото: Еврорадио

Варварский акт государственного вандализма.

В Беларуси беспрепятственно уничтожают захоронения солдат польской Армии Крайовой (АК). И это несмотря на то, что в 1996 году между польским и белорусским правительствами был подписан договор "Об охране мест памяти и захоронений жертв войн и репрессий". В Польше такой снос называют "варварским актом государственного вандализма".

фото: Ośrodek KARTA

Почему же могилы, которые даже при коммунистах никому не мешали, вдруг стали объектом ненависти?

— Понятно, что агрессия против памятных мест, связанных с Армией Крайовой, вызвана тем, что в Польше убирают памятники советским солдатам, — рассказывает в блоге "Гісторыя Побач" историк Игорь Мельников. — Но там не убирают захоронения и памятники с захоронений. Убирают единичные памятники, которые стоят в местах, где, наверное, не похоронены советские солдаты.

К этому можно относиться по-разному. Польша сама вправе решать судьбу чужих памятников на своей территории. Она не имеет права уничтожать кладбища — но этого она и не делает. И это очень важно знать в сегодняшнем, особенно тяжелом политическом контексте, когда солдатские захоронения используются в очень грязных политических спорах.

К сожалению, иногда случаются акты вандализма [в отношении мемориалов советских солдат в Польше. — ред.]. Но это единичные случаи. Ни в коем разе они не носят какого-то государственного характера. Потому что Польша несет ответственность за состояние иностранных военных захоронений на своей территории.

Историк Игорь Мельников

фото: Еврорадио

В 1945 году часть "крайовцев" восприняла в штыки новость о роспуске Армии Крайовой и перешла в антисоветское подполье. Сейчас белорусская госпропаганда вспоминает солдат АК исключительно как "карателей". Проводятся даже тематические планерки, на которых идеологи разжигают вражду и пытаются убедить белорусов в том, что борцы за независимость Польши поголовно были преступниками. При этом пропагандисты умело забывают о том, что Советская армия и Армия Крайова неоднократно участвовали в совместных военных операциях.

фото: wikimedia.org

— Заставлять поляков любить это [памятники советским солдатам. — ред.] мы не имеем права, — продолжает историк. — Мы не должны вмешиваться в жизнь наших соседей. Мое личное мнение — уничтожать памятники ни в одной стране не стоит. Глупость делают те, кто уничтожает памятник Жукову и другие советские памятники. Но это дело других стран.

Но в Польше на могилах советских солдат памятники стоят. Стоят даже красные звезды. И так будет, потому что это европейский народ. Потому что этот народ чтит свою историческую память и помнит о трагедии других народов. Почему нам, белорусам, не учиться тому замечательному, что есть у наших соседей-поляков?

фото: sewa7.livejournal.com

Кстати, в разрушенных бульдозером могилах под Микулишками в Ошмянском районе захоронены "крайовцы", которые погибли в 1944 году во время боев с немецкой армией и литовскими формированиями. Для белорусских идеологов разницы нет: Армия Крайова "убийцы", "палачи" — и все тут.

— Зачем уничтожать польские места национальной памяти, если в Польше советские захоронения и кладбища находятся в хорошем, надлежащем состоянии? — спрашивает Игорь Мельников. — Если в Польше памятники на советских кладбищах стоят на месте, если там можно увидеть красные звезды?

Белорусским государственным идеологам, чиновникам, следовало бы продумать туристические маршруты для граждан нашей страны. Чтобы люди приезжали в Польшу, Чехию, Германию и другие страны, где есть советские военные захоронения. Чтобы они сами возложили цветы на могилы советских солдат, чтобы они собственными глазами увидели, что эти захоронения находятся на своих местах, что они не разрушены.

фото: Еврорадио

— Надеюсь, что здесь [в Польше] появятся граждане Беларуси, и в Польшу они будут ездить не только для шопинга "на закупы", но и для того, чтобы посетить эти захоронения, как это делают поляки со своими местами национальной памяти за границей Польши, — подчеркивает Игорь Мельников.

Справка: Армия Крайова — подпольная военная организация, действовавшая в годы немецкой оккупации на территории Польши, а также в западных регионах Украины, Беларуси и Литвы. Армия Крайова была основной организацией польского Сопротивления, которое боролось против немецкой оккупации. Первые отряды АК на территории Беларуси были созданы в феврале 1942 года на базе антисоветских подпольных военных буржуазных организаций Польши. Руководство АК использовало концепцию "двух врагов" — Германии и СССР, так как считало действия этих государств несправедливыми и агрессивными в отношении польского народа.

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