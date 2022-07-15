«За Харьков, Винницу, Николаев»: ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасами 1 15.07.2022, 7:34

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Уничтожено несколько важных объектов.

В ночь на 15 июля в Херсоне, поселке Снигиревка Николаевской области и поселке Новая Маячка Херсонской области прогремели взрывы. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам боеприпасов и местам базирования российских захватчиков.

Удары по оккупантам, вероятнее всего, наносили с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает glavred.info.

Так, в оккупированной Снигиревке после взрывов начался сильный пожар. Как заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, по предварительным данным, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российской армии.

Кроме того, есть информацию о взрывах в Снегиревке, в районе Чернобаевки и в Мелитопольском районе.

В поселке Новая Маячка, как пишет канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" воины ВСУ нанесли точечный удар по базированию российских оккупантов.

В Telegram-канале Ху*вый Херсон сообщили, что в Новой Маячке прогремел взрыв в районе санатория, где базировались российские оккупанты. Он расположен в центре поселка.

"Пожарные на данный момент тушат. Из-за пожара трещит шифер", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 23.00 во временно оккупированном Херсоне зафиксирован "прилет" в районе перекрестка Никольское-Ингулец, на территории бывшего асфальтного завода.

"Там хранились БМП, прицепная артиллерия и танки – всего около 50 единиц. И скорее всего небольшой БК. Информация требует подтверждения, но мы будем надеяться на лучшее", – говорится в сообщении.

Советник Офиса президента Алексей Арестович после полуночи написал в Telegram: "Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

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