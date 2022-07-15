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Полк Калиновского: Последний указ Лукашенко будет о вступлении в войну в Украине

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  • 15.07.2022, 19:51
  • 4,172
Полк Калиновского: Последний указ Лукашенко будет о вступлении в войну в Украине

Как белорусские бойцы воюют за Украину.

На фоне нарастающей угрозы вступления белорусской армии в войну против Украины «Разные люди» пообщались с белорусскими бойцами полка имени Кастуся Калиновского.

В начале полномасштабного вторжения в Россию для защиты Киева был сформирован сначала батальон, а затем полк. Сейчас боевой полк, который на 99% состоит из белорусов, самоотверженно и эффективно защищает Украину на разных участках фронта.

В видео показаны добровольцы, которые не забывают свои белорусские корни и убеждены, что освобождение Беларуси начнется с освобождения Украины.

Какова их мотивация? Готовы ли они стрелять по лукашенковским военным в случае их вторжения на территорию Украины? Как бойцы переживают потерю побратимов?

Обо всем этом смотрите в видео:

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