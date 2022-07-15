Ученые рассказали о восьмом чуде света - «Тихоокеанской Венеции» 15.07.2022, 20:27

Строительство островков началось в 8-9 веках.

Иногда искусство и архитектура бросают вызов нашему восприятию того, что раньше считалось возможным и на что были способны наши предки. Прекрасным примером этого является заброшенная мегалитическая столица Нан Мадол, расположенная в лагуне рядом с островом Понпеи в Федеративных Штатах Микронезии в Тихом океане.

Разрушенный город является одной из величайших археологических загадок сегодняшнего дня, и его иногда называют «Атлантидой», «восьмым чудом света» или «Тихоокеанской Венецией». Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Немногие исторические места в Тихом океане могут быть столь же интригующими, как Нан Мадол. Расположенный между главным островом Понпеи и островом Темвен, он был ареной человеческой деятельности еще в первом или втором веке нашей эры. Строительство островков началось в 8 или 9 веках, а развитие характерного мегалитического стиля началось в 1180–1200 годах нашей эры.

Нан-Мадол был известным политическим и духовным центром коренных жителей Понпеи, пока не был заброшен. Между 1200 и 1700 годами город функционировал как религиозный центр, королевский анклав, цитадель, городской рынок и высокое местонахождение правительства острова Понпеи.

Нан-Мадол был столицей династии Садлер, которая на пике своего развития объединяла всех жителей Понпеи, численность которых, по оценкам, составляла 25 000 человек. Saudeleur — иностранное племя, прибывшее на Понпеи и утвердившееся в качестве правителей острова. Saudeleur первоначально возник примерно в 1100 году, а Nan Madol был основан примерно в 1200 году.

Город, построенный в лагуне, состоит из ряда небольших искусственных островов, соединенных сетью каналов. Нан Мадол — единственный сохранившийся древний город, построенный на вершине кораллового рифа.

Одни называют Нан-Мадол «восьмым чудом света», а другие — «Тихоокеанской Венецией». Ссылка на Венецию происходит от каналов, которые соединяют 100 искусственных островков, расположенных на площади более 200 акров, построенных из базальтовых и коралловых валунов.

Ядро участка с его каменными стенами охватывает территорию примерно 1,5 км в длину и 0,5 км в ширину и содержит около 100 искусственных островков — каменных и коралловых насыпных платформ, окаймленных приливными каналами.

Его базальтовые и коралловые скальные сооружения были построены с 13 по 17 века населением менее 30 000 человек, а их общий вес оценивается в 750 000 метрических тонн.

Утверждая, что в течение четырех столетий жители Понпеи перевозили в среднем 1850 тонн базальта каждый год — и никто точно не знает, как они это делали, — археолог Руфино Маурисио помогает нам представить эти огромные количества в перспективе.

Естественный коралловый фундамент, который находится чуть ниже поверхности воды, поддерживает конструкции. Нандаувас, королевский храм, окруженный стенами высотой 25 футов, является самым большим зданием. Понпейцы использовали неизвестный метод, чтобы погрузить массивные камни в лагуну, потому что у них не было сложного водолазного снаряжения и связующих материалов, таких как бетон.

Здание сохранилось, а каналы достаточно стабильны, чтобы даже после столетий заброшенности посетители все еще могли путешествовать по Нан Мадолу на лодке. Полный строительный комплекс является подходящей данью уважения передовым технологиям, используемым его понпейскими строителями. Масштаб и превосходство его каменной архитектуры, искусственная конструкция островка и модификация береговой линии придают значимость этому месту.

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