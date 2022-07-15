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Умер экс-наставник «Спартака» и экс-игрок «Гомсельмаша» Георгий Ярцев

  • 15.07.2022, 22:49
Умер экс-наставник «Спартака» и экс-игрок «Гомсельмаша» Георгий Ярцев
Георгий Ярцев

Ему было 74 года.

Известный российский футбольный специалист Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни. На данный момент причины смерти неизвестны. Тренер умер у себя дома, сообщает pressball.by.

Ярцев тренировал "Спартак", с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год. Также тренер возглавлял московское "Динамо", "Торпедо", "Ротор" и молдавский "Милсами".

Во время карьеры игрока Ярцев выступал за "Спартак" из Костромы, "Искру", ЦСКА, "Гомсельмаш", московский "Спартак" и "Москвич". В составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР в 1979 году.

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