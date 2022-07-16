Авиация ВСУ уничтожила на юге склад боеприпасов, гаубицу и бронетехнику оккупантов
- 16.07.2022, 8:04
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Удары были нанесены по трем направлениям.
ВСУ парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.
Об этом сообщается в Facebook Оперативного командования "Юг".
В результате ударов оккупанты потеряли 18 солдат, самоходную гаубицу "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.