Авиация ВСУ уничтожила на юге склад боеприпасов, гаубицу и бронетехнику оккупантов 16.07.2022, 8:04

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Удары были нанесены по трем направлениям.

ВСУ парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Об этом сообщается в Facebook Оперативного командования "Юг".

В результате ударов оккупанты потеряли 18 солдат, самоходную гаубицу "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

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